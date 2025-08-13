A Windows 11 23H2 támogatásának vége is közeleg

A Microsoft bejelentette, hogy a Windows 11 23H2 Home és Pro kiadását futtató eszközök már csak három hónapig, egészen pontosan november 10-ig kapnak biztonsági frissítéseket, utána kockázatosabbá válik a használatuk. A vállalati és oktatási ügyfeleknek szánt Enterprise és Education kiadások egy évvel tovább, tehát 2026. november 10-ig maradnak támogatottak. A redmondi cég javasolja, hogy az érintett eszközöket használók frissítsék eszközüket a Windows 11 legújabb verziójára, a Windows 11 24H2-re, mely tavaly októberben vált általánosan elérhetővé a jogosult Windows 11 22H2/23H2 eszközök számára.

A kompatibilitási korlátozások blokkolják a legújabb Windows 11 verzióra való frissítést azokon a rendszereken, melyek nem kompatibilisek a SenseShield Technology illesztőprogramjaival, integrált kameráival, az Intel Smart Sound Technology (SST) audio illesztőprogramjaival és Dirac szoftverével.

Ezzel együtt egy másik fontos határidő is közeledik: a Windows 11 22H2 utolsó támogatott kiadásainak támogatása idén október 14-én jár le, ezek szintén az Enterprise és Education kiadások. Az érintett kiadásokat futtató eszközök nem kapják meg a legújabb biztonsági fenyegetésekre védelmet nyújtó havi biztonsági és előnézeti frissítéseket. Így a további használatuk kockázatnak teheti ki számítógépet a rosszindulatú programok, biztonsági hibák és egyéb fenyegetések miatt.

A Statcounter friss adatai szerint idén júliusra sikerült annak is bekövetkeznie, hogy a Windows 11 piaci részesedése beérte, illetve kis mértékben meg is haladta a Windows 10-ét - előbbi a kliensek 50,88%-án, utóbbi a PC-k 46,2%-án fut mostanra (csak windowsos gépekre leszűkítve). A rendszer részesedése egy évvel a megjelenését követően - 2022 végén - nem egészen 10%-on állt, 2023 végén ezt sikerült 28%-ra feltornászni, tavaly év végére pedig 36%-ra.