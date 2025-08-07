Repost funkciót kapott az Instagram

Még inkább közösségi platformmá vált a kép- és videómegosztó.

A továbbosztás funkció anno még a Twitter retweetje után vált trenddé, és mostanra már minden meghatározóbb közösségi felületen megtalálható. Az Instagram azonban csak a napokban kapta meg felzárkózásként a Repostot: a mobilalkalmazás frissítése után már látható is a gomb, mellyel lehetővé vált a nyilvános Reel-videók és bejegyzések újraosztása, melyeket a követők és ismerősök láthatnak viszont a hírfolyamukban. Eddig csak a 24 óra eltűnő sztorikban lehetett közzétenni mások videóit és bejegyzéseit közvetlenül pár lépéssel.

A megosztott tartalmak a posztoló profilján egy dedikált fül alatt is megjelennek, így bármikor visszanézhetők. A képmegosztó szerint az eszköz abban segít, hogy a tartalomgyártók és készítők újabb csatornákon juthassanak el potenciális célközönségükhöz.

A másik újdonságként érkező Instagram Map térkép inkábbb a Snapchatről lehet ismerős. Az eszközzel a felhasználó megoszthatja legutóbb aktív tartózkodási helyét a kiválasztott követőkkel és barátokkal, illetve megnézheti mások térképén is azt, hogy melyik étteremben, vagy szórakozóhelyen tettek közzé tartalmat.

Via GSMArena.