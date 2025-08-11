256 terabájtos SSD-vel rukkol elő a Sandisk

A kompromisszumok ellenére a QLC NAND továbbra is jó megoldásnak tűnik a kapacitás növelésére a költségek és a meghajtó méretének drasztikus növelése nélkül.

Várhatóan 2026 első felében kerül forgalomba a Sandisk eddigi legnagyobb tárolókapacitású SSD meghajtója, a 256 TB-os UltraQLC SN670 modell, mely elsősorban a nagy sűrűségű tárolási megoldások iránti keresletre reagál az AI és a hiperskálázhatóság korában. Az SN670 egy 218 rétegű BiCS 3D NAND architektúrára épül, és egy 2 TB-os chippel rendelkezik. Az UltraQLC SSD platformot alkalmazza, mely elsősorban az AI munkafolyamatokat kiszolgáló adattároló szerverekhez ideális a nagy adatsűrűség és hatékonyság miatt a vállalatok számára.

Az SSD-meghajtó vezérlője a hagyományos, pszeudo-SLC gyorsítótárakon keresztül adatokat pufferelő SSD-kkel szemben közvetlenül írja az adatokat a QLC NAND Flash alapú tárhelyre. Az egyszerűsített írási folyamat energiafogyasztásban hatékonyabbá teszi a meghajtót, de kompromisszummal jár teljesítményben a nagy vagy rövid idejű terhelések alatt. Adott továbbá a Dynamic Frequency Scaling technológiáa is, ami segít akár 10%-kal is növelje az SSD teljesítményét.

A SanDisk 256 TB-os újdonsága várhatóan 2026 első felében jelenik meg, és elérhető lesz egy 128 TB-os kiadásban is, de pontos árakat egyelőre nem közölt a gyártó.

Via TechRadar.