Most már TÉNYLEG lecsap az illetéktelen fiókhasználókra az HBO Max

A streamingplatformok különböző intenzitással küzdenek az illetéktelen fiókmegosztással, a Warner Bros Discovery-hez tartozó HBO Max például már egy éve ígér szigorítást, ami szeptembertől tényleg eljöhet.

Az HBO Max (még Max-ként) több alkalommal is jelezte, hogy a jogosulatlan fiókmegosztás ellen fel fog lépni, de a Warner Bros Discovery (WBD) valahogy soha nem vette ezt annyira szigorúan, mint a Netflix, ami elsőként csapott le a potyázókra több évvel ezelőtt.

A platform eddig jobbára figyelmeztető üzenetekkel és ejnye-bejnyével küzdött a jelenség ellen, szeptembertől azonban ezek a figyelmeztető üzenetek már nem lesznek egyszerűen átugorhatóak, mint most, ami arra ösztönzi a fióktulajdonost, illetve a potya nézőket, hogy regisztráljanak plusz felhasználót a fiókhoz - már ahol elérhető ilyen.

A WBD streamingszolgáltatása egyébként a legutóbbi negyedévben 3,4 millió új előfizetőt szerzett - ez volt az az időszak, amikor az iparágban mindeddig példátlan módon egy korábbi állapotra változtatták meg a szolgáltatás márkanevét, így lett a Max-ból újra HBO Max.

A szolgáltatáshoz egyébként 8 dollárért lehet extra (vendég)fiókot regisztrálni a tengerentúlon, Magyarországon azonban ez a lehetőség (egyelőre) nem érhető el.