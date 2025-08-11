Jövő tavasszal jöhet a hangvezérléses iPhone-ok korszaka

Az App Intents funkcióval a harmadik féltől származó appokon belül is lehetővé válik, hogy az AI feladatokat hajtson végre hangvezérlés útján.

A Bloomberg iparági forrásokkal ellátott újságírója, Mark Gurman úgy értesült a szakmai berkekből, hogy az Apple jövő tavasszal tervezi kiadni a Siri átdolgozott verzióját, melynek egyik fő újdonsága az új App Intents funkció lesz. A fejlesztésnek köszönhetően a továbbfejlesztett Siri összetettebb feladatokat is tud majd kezelni az alkalmazásokon belül hangvezérlés útján, például kommentet hagyni egy Instagram-bejegyzés alatt, terméket rakni a kosárba online vásárláskor egy mobilappon belül, vagy megszerkeszteni és elküldeni egy képet.

Az App Intent funkciót az Apple már nem csak saját alkalmazásaival teszteli, de olyan külsős appokal is, mint az AllTrails, Amazon, Facebook, Threads, Temu, Uber, WhatsApp vagy a YouTube. Az érzékenyebb információkat kezelő alkalmazások, például a banki alkalmazások esetében még nem tudni, hogy a cég korlátozásokat vezet-e be, vagy teljesen letltja az App Intents hozzáférését.

A cupertinói cég már márciusban arról tájékoztatta a felhasználókat, hogy a véltnél tovább fog tartani a személyre szabottabb Siri megvalósítása. Az ígért AI-funkciók bevezetését eredetileg 2025 tavaszára harangozta be a cég látványos demó keretén belül, ám mint kiderült, a fejlesztés a vártnál lassabban halad. Augusztus elején A cupertinói székházban Craig Federighi szoftverfejlesztésért felelős vezető is kiállt a dolgozók elé, aki a Siri továbbfejlesztéséről, a fejlesztések elhúzódásának okairól beszélt. A szakember elmondta, hogy az eredeti terv, a hibrid architektúra létrehozása végül minőségi okok miatt esett kútba, a jelenlegi ütemben pedig egy teljesen új architektúra létrehozásán dolgoznak a fejlesztők.

A Sirit érintő legfontosabb fejlesztések közt várható, hogy az asszisztens a különböző alkalmazásokon belül az eszközön tárolt információk segítségével tud végrehajtani feladatokat a felhasználó kérésére. A gyakorlatban így lehetséges lesz például, hogy a Sirit megkérhessük egy ismerős által ajánlott podcast letöltésére, vagy egy repülőgép-járat követésére, mindezt a lokális adatok alapján.