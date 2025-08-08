A Meta szerint a Tiramisu lehet az ablak a valódi virtuális valóságba

Bár már a mesterséges intelligencia visz mindent a Meta-nál, a Reality Labs részlegen továbbra is lázasan dolgoznak a jövő virtuálisvalóság-szemüvegein. Ezekből mutattak be most néhány prototípust a fejlesztők.

Meggyőző képességekkel, ám annál kevésbé meggyőző fizikai felépítéssel rendelkeznek a Meta virtuálisvalóság-headsetjeinek legújabb prototípusai, melyekből a fejlesztő Reality Labs részleg mutatott be néhányat a SIGGRAPH 2025 expo megnyitása előtt egy héttel.

Az egyik ilyen, "hiperrealisztikus VR-szemüveg" a Tiramisu kódnevet viseli, mely a Meta Quest 3-hoz képest 3,6 -szoros felbontást, háromszoros kontrasztot és 14-szeres maximális fényerőt ígér, mely állítólag minden eddiginél valósághűbb ablakot nyit a virtuális világra.

Kár, hogy ez az ablak a jelenlegi technológiai korlátok miatt inkább csak egy lőrés, a meglehetősen ormótlan headset ugyanis mind vízszintesen mind függőlegesen 33 fokos látószöget biztosít, szemben a Meta Quest 3 110 és 96 fokos szögével szemben.

Ettől függetlenül a Tiramisu a Meta szerint a jelenlegi megoldások közül a legközelebb áll ahhoz, hogy átmenjen a "vizuális Turing teszten", ami konyhanyelvre lefordítva azt jelenti, hogy képes elhitetni a látóideg-rendszerrel, hogy a kép, amit közvetít, valóságos.