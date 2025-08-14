5G: A Telekom továbbra is fedésben, a Yettel pedig sebességben bajnok

Ha valaki minél nagyobb területen kíván igénybe venni 5G-szolgáltatást, akkor a Telekomot kell választania, ha viszont a lehető leggyorsabb 5G-s elérést szeretné magának, illetve okostelefonjának, akkor a Yettellel kell szerződnie ma Magyarországon - derül ki az OpenSignal nevű, crowdsourcing alapokon működő szolgáltató frissen közzétett, Magyarországra vonatkozó sebességstatisztikáiból, mely túl nagy változásokat nem mutat az év elején közölt előző jelentéshez képest. A legutóbbi jelentést még februárban tette közzé a szolgáltató, tavaly október és december végén rögzített adatokkal.

A crowdsourcing alapokon működő cég immár sokadik alkalommal tesz közzé különböző metrikák alapján felállított benchmarkokat a hazai piacról, melyek többé-kevésbé jól szemléltetik, hogy az egyes operátorok milyen stratégia mentén fejlesztik mobilhálózatukat. Az idei második közzétett adatsor felvétele április elseje és június 29. között történt.

A Yettel nem csak az 5G-s mérések, hanem a 4G-s sebességtesztek szerint is a leggyorsabb hazai hálózattal rendelkezik, míg a Telekom már a tavalyi év végén lehagyta a One-t és a Yettelt egyaránt 5G-s hálózati elérés- azaz praktikusan a valós 5G-s lefedettség – tekintetében. Épp egy hete jelent meg a szolgáltató arról szóló közleménye is, hogy az 5G-s hálózat lakosságszám-arányos lefedettsége elérte a 86%-ot, ami éves szinten 26%-os bővülést jelent.

A Yettelnél az átlagos letöltési sebesség 72 Mbps, amit követ a Telekom 53,2 Mbps, majd a One 31,6 Mbps értékekkel. Az általános feltöltési sebesség tekintetében azonban nyertes a Telekom. 5G-n a különbség még látványosabb: a Yettelnél 265,5 Mbps, míg a Telekomnál 112,2 Mbps, a One-nál pedig 63,6 Mbps letöltési sebesség érhető el az újgenerációs hálózaton. A Yettel Magyarország adathálózata az összesen 14 kategóriából négy esetében bizonyult a legjobbnak, négy kategóriában a Telekommal egyező szintet képviselt, míg a Telekom hat elsőséget vitt el négy holtverseny mellett.

A különböző paraméterek értékelése alapján a Telekom hálózata a legkonzisztensebb hálózat Magyarországon - derül ki a jelentésből, miközben a februárban közölt előző jelentésben ezt a címet még a Yettel birtokolta. A One számára viszont nem termett sok babér, mindössze egy kategóriában, 5G játékélményben sikerült holtversenybe kerülnie a két másik nagy szereplővel.