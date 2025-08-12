Musk is nekimegy az App Store-nak

Az üzletembernek nem tetszik az App Store rangsorolása, szerinte akár a versenyellenes törvényeket is megsértheti az Apple.

Elon Musk bejelentette, hogy xAI nevű AI-startupja jogi lépéseket tervez tenni az Apple ellen, amiért szerinte az iPhone-gyártó az App Store rangsorát felállító algoritmussal potenciálisan megsérti a trösztellenes törvényeket. Musk úgy véli, hogy az Apple szándékosan lehetetleníti el az OpenAI versenytársai számára a láthatóságot a digitális alkalmazásboltban, egészen pontosan azt nehezményezi, hogy „nem lehet elérni az első helyet”. Az üzletember bizonyítékokat egyelőre nem szolgáltatott az állítás alátámasztására.

A ChatGPT jelenleg az első helyet foglalja el az App Store ingyenes appokat listázó rangsorában az Egyesült Államokban, míg az xAI Grokja az ötödik, a Google Gemini chatbotja pedig az 57. helyen szerepel ugyanebben a szekcióban.

Musk vélhetően azért neheztel az OpenAI-ra, mert a cég partnerségben áll az Apple-lel, amely integrálja a ChatGPT-t iPhone-okba, iPadekbe és Mac-ekbe. Az időzítés mindenesetre ideálisnak tűnik, mivel a szabályozó hatóságok és a versenytársak éppen világszerte intenzívebben vizsgálják az App Store működésének módját és feltételeit.

Az Európai Bizottság áprilisban 500 millió euróra bírságolta a cupertinói céget, mivel megsértette a nemzetközösség digitális piacokra vonatkozó jogszabályának, azaz a Digital Markets Act-nek (DMA) a rendelkezéseit. Az Apple esetében a fejlesztők számára irányadó szerződési feltételek minősültek potenciálisan jogsértőnek, mivel azok nem tették lehetővé az alkalmazásokban bármiért fizető vagy az alkalmazásokat vásárló felhasználók számára az ingyenes (jutalékmentes) alternatív fizetési lehetőség felé való terelést. Ennek eredményeként az Apple módosított az európai App Store szabályain.

Via Reuters.