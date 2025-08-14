Magenta AI-jal érkezett a Telekom új saját márkás készüléke

A mobilszolgáltatók saját márkás okostelefonjai hosszú évekkel ezelőtt egyáltalán nem számítottak ritkaságnak sem a hazai, sem a nemzetközi piacon, mostanra azonban a nagy gyártók teljesen kiszorították ezeket a megoldásokat. A Deutsche Telekom 2022-ben élesztette fel saját márkás mobilszériáját az 5G-képes T Phone-ok képében, melyek az 5G-s mezőny legolcsóbb darabjainak tekinthetők kompromisszumok mellett. A Wingtech bérgyártásában készülő középkategóriás okostelefonok harmadik generációja mától érhető el a hazai piacon is, kilenc másik európai piaccal egyetemben.

A cég az AI-t állítja az új modell középpontjába, egészen pontosan a Magenta AI-asszisztenst, mely egyetlen gombnyomásra aktiválható a készüléken akár a képernyő alján található magenta gombbal, akár a bekapcsológomb dupla megnyomásával. A felhasználók hang alapon vagy írásban is kérdezhetnek tőle, az asszisztens pedig nemcsak az interneten keres, hanem képes az előre telepített alkalmazásokkal is együttműködni, például naptárbejegyzést rögzít, e-mailt ír, navigációt indít vagy üzenetet küld, mindezt magyarul is. A képernyőn megjelenő tartalmak és a kamera által látott tárgyak alapján is releváns, valós idejű információkkal segíti a felhasználókat.

A Magenta AI valójában nem más, mint a tavaly igazán ismertté vált Perplexity nevű AI-startup ingyenesen használható, white label változata, mely a dedikált applikációhoz és a webes felülethez hasonlóan működik, és május végén debütált a Magyar Telekom mobilappjában akkor még elsősorban ügyintézési segítséget kínálva. A Magenta AI programot a Perplexityvel karöltve tavaly novemberben indította útjára a Magyar Telekom anyavállalata, a Deutsche Telekom, azzal egyidőben, hogy a cég promóciós jelleggel egyéves Perplexity Pro előfizetést kezdett biztosítani ügyfeleinek. Az új funkció azóta fokozatosan jelent meg a csoport leányvállalatainak applikációiban.

A T Phone 3 5G modell listaára 64 680 forint, de a szokásos módon a szolgáltató meglévő ügyfelei díjcsomagban kedvezményesen is megvásárolhatják a készülékeket. A készülékhez díjmentesen biztosított szolgáltatás a Perplexity Pro 18 hónapos előfizetés, valamint a Picsart Pro szerkesztőprogram 3 hónapos használata is adott. A T Phone 3 5G "Pro" utótaggal ellátott kiadása az év későbbi részében érkezhet.

A Perplexity a népszerűsége növelése érdekében számos affiliate partnerrel kötött már megállapodást, például a Revolut Premium előfizetések mellé jár 12 hónapnyi Perplexity Pro előfizetés is. A fizetős Pro változat válaszhatóan különböző nyelvi modellek segítségével próbál választ adni a felmerülő kérdésekre, emellett képes különböző fájlokat - pdf-eket, csv-ket, képeket stb. - analizálni. A Pro kereső amellett, hogy mindig a legfejlettebb publikus nyelvi modelleket használja, képes komplex problémamegoldásra, visszakérdez és összefoglal - mindezt az iparágban mondhatni sztenderdnek számító havi 8990 Ft-os árért cserébe.

Ami a specifikációkat illeti, ismét egy kétkezes köntösben tálalt készülékről van szó a 6,58”-es LTPS panellel, amit 2408x1080-as képarány és 120Hz-es képfrissítés jellemez. Adott a Snapdragon 6 Gen 3 lapka, és négy 2,4 GHz-es Cortex-A78 és négy 1,8 GHz-es Cortex-A55 processzormag, melyek nem ketyegnek sokkal nagyobb fordulaton, mint az elődbe pakolt magok. Ugyanúgy 128 GB belső memóriát és 6 GB RAM-ot kapott, és egy 5000 milliamperórás telep látja el energiával, amivel másfél-kétnapos használat és 6-7 képernyőóra jön ki. Az előlapra 13 megapixeles kamera került, a hátlapra pedig 50 megapixeles szenzor (1/2,4”, f/1,8, 25 mm, PDAF) egy 2 MP-es makróegység társaságában. A 64 680 forintos listaár pedig némileg magasabb az előd 59 840 forintos áránál.