Másfél millió dollárt fizettek egy bontatlan Super Mario 64-kazettáért

Egyre nagyobbat mennek az árveréseken a videojátékok, most épp a Super Mario 64 egy bontatlan példányáért fizettek ki rekordösszeget.

Pénteken még arról cikkezett a sajtó, hogy a NES-re megjelent The Legend of Zelda egy bontatlan példányáért rekordösszeget, 870 ezer dollárt fizettek egy aukción, vasárnapra pedig meg is született az új csúcs: a Super Mario 64 egy szintén bontatlan kazettája döbbenetes összeget, 1,56 millió dollárt ért meg valakinek. Az elmúlt egy évben egymást érték a hasonló hírek, a Super Mario Bros. egy kópiája 114 ezer dollárért, míg egy másik 660 ezer dollárért ment el egy árverésen.