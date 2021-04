Felbukkant a horizonton a GeForce RTX 3080 Ti

Kiszivárogtak az első adatok az Nvidia egyik közeljövőben érkező videókártyájáról.

Amennyiben az információk helytállóak, a GeForce RTX 3080 és RTX 3090 közé beékelődő RTX 3080 Ti összesen 10 240 darab aktív CUDA maggal érkezik majd, amely szűk 5 százalékkal maradt el a 3090-en található GPU értékétől. A memória szerepét ennél a modellnél is GDDR6X chipek töltik majd be, összesen 12 gigabájt kapacitásban. Mindez a 384 bites busznak és a chipek 19 Gbps-os sebességének köszönhetően 912 GB/s-os sávszélességet eredményez majd. A hírforrás szerint az RTX 3080 Ti a GA102-225 típusjelzésű GPU-ra épülhet, amelynél nincs korlátozva a kriptobányászathoz szükséges hash műveletek sebessége. Az előzetes tesztek szerint így 119 Mh/s tempóra lehet képes RTX 3080 Ti, ami bőven csábító lehet a bányászok számára a pletykált 1000-1100 dolláros árcédulát is figyelembe véve. Korábbi hírek szerint az Nvidia már dolgozik aktuális GPU-inak egy olyan kiadásán, mely hardveresen korlátozza a hash műveletek végrehajtását, ám ezekre még néhány hetet vagy hónapot biztosan várni kell.