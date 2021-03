Az Nvidia bakija miatt válhat bányászok martalékává az RTX 3060

A kártyához szánt driver bétájában a cég elfelejtette korlátozni a kriptobányász-teljesítményt.

Nem sikerült sokáig távol tartani a kriptobányászokat az Nvidia RTX 3060-as GPU-jától: a gyártó a kártyához kiadott legfrissebb béta címkés driveréből kifelejtette a korábban bejelentett hash-ráta korlátozást, így végül maga adott zöld utat a kriptopénz-bányászatra az eszközzel. A vállalat február közepén jelentette be, hogy az RTX 30-as széria belépőmodelljének szánt RTX 3060-on szoftveresen 50 százalékra korlátozza annak hash-rátáját, hogy azt ne a piacot rendre felélő Ethereum-bányászok vásárolják fel a játékosok elől.

A béta driver bakiját most a cég a The Verge-nek hivatalosan is megerősítette, hozzátéve, hogy már eltávolította a kérdéses illesztőprogramot weboldaláról - persze ez már csak eső után köpönyeg, hiszen a bányászok más forrásokból már könnyen elérhetik az RTX 3060 teljes kiaknázását lehetővé tevő drivert.