Dedikált bányászvassal dob mentőövet az Nvidia

Aki az elmúlt hónapokban akár csak kacérkodott új grafikus kártya vásárlásával annak valószínűleg nem kell bemutatni a szegmens - főként a vásárlók számára - fájdalmas helyzetét: az izmosabb, játékra is alkalmas GPU-khoz alig lehet hozzájutni, ahol pedig akadnak készletek, azokhoz csillagászati árcédula párosul. Ez egyrészt a GDDR6 memóriák szűkös ellátásának, másrészt a kriptopénz bányászoknak köszönhető, akik az utóbbi időben elsősorban Ethereum bányászatra vásárolják fel a grafikus kártyákat, miután a valuta továbbra is hatékonyan termelhető ki GPU-val.

Az Nvidia több oldalról is igyekszik enyhíteni a szegmensre nehezedő nyomást, a chipgyártó nemrég közölte, ismét csatasorba állítja RTX 2060 és GTX 1050 Ti kártyáit a piaci kereslet legalább részleges kielégítésére, most pedig a hamarosan megjelenő RTX 3060 modellekről igyekszik elterelni az Ethereum-lázat - ehhez pedig dedikált bányászvasat is piacra dob.

Hogy az RTX 3060 a ne váljon a gyártó többi modelljéhez hasonlóan a bányászok martalékává, az Nvidia bejelentette, a hamarosan rajtoló kártyánál szoftveresen 50 százalékra korlátozza annak hash-rátáját, azaz a kriptopénz bányászásánál számított hatékonyságát. Természetesen játékok alatt változatlan teljesítménnyel üzemel majd a kártya, amelyet így remélhetőleg elkerülnek majd a bányászok, ez pedig az árakat is segíthet barátságosabb szinten tartani.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Az elsősorban játékosoknak szánt GPU-k helyett a kriptobányászok figyelmét az vállalat új, dedikált chipjére fordítaná. A CMP (Crypto Mining Processor) névre keresztelt lapkát a gyártó kifejezetten bányászatra optimalizálta, abból pedig még 2021 első felében mindjárt négy kiadást is piacra dob.

A belépőszintet képviselő 30HX és 40HX modellek várhatóan az első negyedévben megvásárolhatók lesznek, előbbi 125 wattot fogyaszt, amelyhez 26 MH/s Ethereum hash-ráta és 6 gigabájt memória tartozik, utóbbi, a 185 wattos, 8 gigabájt memóriával szerelt 40HX pedig 36 MH/s teljesítményt produkál. A nehéztüzérség érkezése a második negyedévre várható, az 50HX kiadás 250 wattos fogyasztással, 10 gigabájt memóriával és 45 MH/s értékkel fut be, a csúcsot pedig a 320 wattos 90 HX képviseli, ugyancsak 10 gigabájt memóriával a fedélzetén - a szintén a Q2-ben debütáló chip 86 MH/s teljesítményt ígér Ethereum bányászat során.

A CMP-k a vállalat asztali GPU-ihoz hasonlóan annak gyártópartnerein keresztül lesznek elérhetők, várhatóan többek között az ASUS, az EVGA, az MSI és a Gigabyte logójával is érkeznek majd bányászchipek. A lapkák árazása egyelőre nem ismert.