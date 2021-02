Apró, hátlapi kijelzővel felszerelve érkezhet a Xiaomi Mi 11 Ultra

Az ultraprémium szegmenst célzó modell kamerája továbbá a kiszivárgott információk alapján 120x zoomot produkál - persze erős szoftveres rásegítéssel.

Egészen egyedi felépítést hozhat a Xiaomi legújabb csúcsmodellje: a nemrég bemutatkozott Mi 11-et követő Mi 11 Ultra masszív hátlapi kameraplatformján három szenzor mellett egy egészen apró kijelző is helyet kapott - legalábbis egy Fülöp-szigeteki YouTuber szerint, akinek videóját az XDA Developers szúrta ki. A Tech Buff PH néven dolgozó videós két Mi 11 Ultra modellre (prototípusra?) tette rá kezét, amelyeket be is mutat, az eszközök legfeltűnőbb újítása pedig egyértelműen a hátlapi extra kijelző. Utóbbin látszólag bármilyen alkalmazás elindítható, noha jó eséllyel elsősorban a hátlapi kamerával történő szelfizéshez hivatott segítséget nyújtani.

Az eszköz kameráival egyébként 120x zoomra képes, persze ezalatt nem tisztán optikai közelítést kell érteni, a végeredményt a kameraapp jó eséllyel a nagy felbontású szenzor képéből vágja ki, gépi tanulással javítva annak minőségét. A pletykák szerint a telefon a 67 wattos vezeték nélküli töltést is támogatja majd - biztosat persze csak a jövő hónapra várható rajtkor tudhatunk.