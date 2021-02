A globális piacon is bemutatkozott a Xiaomi Mi 11

Globálisan is rajthoz állt a Xiaomi legújabb csúcstelefonja, a Mi 11: az új modell az idei csúcsvasat prémium kijelző mögé költözteti, illetve kamerafronton is igyekszik nagyot gurítani - legalábbis ami a fő szenzort illeti. A Kínában már tavaly év végén felvillantott Mi 11 most világszerte elérhetővé válik, árával a gyártótól megszokott módon alálicitálva a hasonló teljesítményű konkurensek jelentős részének.

Az új csúcsmodell formaterve nem mondhatni hogy elrugaszkodik az iparági konvencióktól, annak méretes, 6,81 hüvelykes kijelzőjének szélei enyhén íveltek, a szelfikamerát a panel bal felső sarkába ütötte a gyártó, az ujjlenyomat-olvasó pedig a képernyő mögött figyel. A HDR10+ plecsnis AMOLED panel 1500 nites fényerőt produkál és 3200x1440 pixelt vonultat fel, amelyhez ütős, 120 hertzes képfrissítési gyakoriság, illetve nem kevesebb mint 480 hertzes érintés-mintavételezési frekvencia párosul - a játékosoknak tehát mindenképp vonzó célpont lehet a készülék.

Erre az eszközben dolgozó Qualcomm Snapdragon 888 5G csúcslapka is ráerősít, amelyhez 8 gigabájt RAM és igény szerint 128 vagy 256 gigabájt háttértár párosul. Az okostelefonban emellett egy 4600 mAh-s akkumulátort találunk, amely 55 wattos vezetékes, illetve 50 wattos vezeték nélküli töltést támogat - de 10 watt teljesítménnyel a fordított vezeték nélküli töltés is ott van az eszköz tarsolyában.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A hátlapi kameraplatformon három szenzor figyel, élükön a gyártótól már ismert masszív, 108 megapixeles érzékelővel, amelyhez optikai képstabilizáció is párosul. A fő kamera mellé egy 13 megapixeles, ultraszéles látószögű lencse, illetve egy 5 megapixeles makró szenzor jutott, az előlapon pedig egy 20 megapixeles szelfikamera ül.

A Xiaomi új csúcsmodellje várhatóan március folyamán kerül a boltokba, a Mi 11 128 gigabájtos verziójának ajánlott végfelhasználói ára Magyarországon bruttó 300 ezer, a 256 gigabájtos modellé pedig bruttó 320 ezer forint lesz. Noha olcsónak nem mondható a készülék, a hasonló képességekkel rendelkező riválisok hazánkban sokszor 400 ezer forintot is számottevően meghaladó bruttó árcédulái mellett így is sokaknak vonzó alternatíva lehet.