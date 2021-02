Zsarolóvírussal fertőzték meg a CD Projekt Red rendszereit

Forráskódok is kiszivárogtak, a fejlesztőcég azonban nem hajlandó tárgyalni a támadókkal.

Ransomware támadás áldozata lett a CD Projekt Red: a népszerű The Witcher játéksorozat, illetve a botrányosan rajtoló Cypberpunk 2077 fejlesztőjének rendszereit tegnap fertőzték meg zsarolóvírussal ismeretlenek. Mint a cég beszámolt róla, hálózatán több eszközt is sikerült titkosítani a támadóknak, ugyanakkor a vállalat biztonsági mentéseihez nem fértek hozzá. A csapat már kigyomlálta a kártékony szoftvert infrastruktúrájából és megkezdte az érintett eszközök visszaállítását.

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz! Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

Téli kuckózáshoz Több 100 IT-előadás felvétele a HWSW Youtube csatornáján: csatlakozz!

A támadók által hagyott üzenet szerint ugyanakkor azok nem is elsősorban a titkosított meghajtók feloldásáért akarták zsarolni a céget - az akció során ugyanis több játékhoz kapcsolódóan forráskódokat is megszereztek az elkövetők, beleértve a Cyberpunk 2077-et, a The Witcher 3-at és annak egy még kiadás előtt álló verzióját, valamint a Gwentet is. A támadók azzal fenyegetik a CD Projekt Redet, hogy amennyiben nem veszi fel velük a kapcsolatot - vélhetően a "váltságdíj" kifizetésére - kiszivárogtatják a megszerzett, érzékeny információkat.

A fejlesztőcéget a fenyegetés nem hatotta meg különösebben, miután közölte, nem hajlandó tárgyalni a támadókkal, még akkor sem ha ez a bizalmas vállalati adatok nyilvánosságra kerülésével jár. Arról a csapat igyekezett biztosítani felhasználóit, hogy bár az ügyben a nyomozás jelenleg is folyik, az eddigi jelek szerint a hackerek nem fértek hozzá a játékosok adataihoz. Az ügyben a vállalat értesítette a felelős hatóságokat.