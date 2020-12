Levették a Cyberpunk 2077-et a PlayStation Store-ból

A játékosok tűkön ülve várták már az eredetileg 2012-ben bejelentett Cyberpunk 2077-et, amely a The Witcher 3: Wild Huntot is jegyző CD Projekt RED legutóbbi munkája. Noha a szerepjáték alapvetően pozitív értékeléseket kapott a sajtótól, arról már a megjelenés előtt közzétett kritikák is említést tettek, hogy az anyag hemzseg a bugoktól, és hajlamos a fagyásra is - és ez csak a kezdet, hiszen a cikkek kizárólag a PC-s verziót vették alapul.

A nyolcmillió példányban előrendelt Cyberpunk 2077 PC-re, Stadiára, PS4-re és Xbox One-ra jelent meg, a premiert követően pedig hamar beigazolódott a játékosok félelme: a játék konzolos kiadása csak a PS5-ön és Xbox Series X/S-en fut szépen (visszafelé kompatibilitás révén, a next-gen frissítés ugyanis még nem készült el hozzá), a Digital Foundry mérései szerint még a PS4 Prónak és az Xbox One X-nek is meggyűlik a baja vele, a mezei PS4-en, illetve Xbox One-on pedig katasztrófa a helyzet, szabályos diavetítéssel ér fel a játék. Különösen nagy probléma, hogy az utóbbi platformokon egyáltalán nem demózták a megjelenés előtt a Cyberpunkot, vagyis a felhasználók a vásárlás után szembesülhettek először mindezzel.

A Projekt Méreteiről árulkodik, hogy a játék egyik főszereplőjét Keanu Reeves alakítja.

A konzolos verzió problémáit még a CD Projekt RED is elismerte, a stúdió először a múlt héten kért elnézést a történtek miatt, egyúttal arra buzdította a vásárlókat, hogy digitális példány esetén kérjék vissza a pénzüket a PlayStation Store, illetve a Microsoft Store támogatási felületén keresztül. Mindez olaj volt a tűzre: kiderült, hogy a lengyelek nem egyeztettek a platformtulajdonosokkal erről, márpedig a Sony csak szigorú feltételek teljesülése esetén utalja vissza a játékosok pénzét (például nem szabad elindítani a megvásárolt cím letöltését), ami értelemszerűen azzal járt, hogy számos felhasználó kérelmét visszadobták.

Ez vezetett odáig, hogy ma a CD Projekt RED és a Sony bejelentették, a játék árusítását egyelőre felfüggesztik a PlayStation Store-ban, azok a vásárlók pedig, akik nem szeretnék kivárni a hibákat, illetve teljesítményproblémákat orvosló frissítéseket, visszakérhetik a pénzüket - látszólag függetlenül attól, hogy mennyit játszottak a Cyberpunkkal. Ez egyébként az ilyen kaliberű címek esetében rendkívül ritka lépés, korábban a Batman: Arkham Knight PC-s verziója esetében volt példa hasonlóra.

A játék dobozos változata továbbra is kapható marad, a CD Projekt RED pedig februárral bezárólag tervezi javítani a kritikus hibákat. Azt nem tudni, hogy mikor kerülhet vissza a PlayStation Store-ba a játék, az viszont biztos (via Reuters), hogy az xboxos verzió esetében nem tervez ilyesmit a fejlesztőcég.