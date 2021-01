További temrékeire is kiterjeszti az S Pen támogatást a Samsung

A Galaxy S21 Ultra 5G csak az első S Pen támogatással érkező telefon lehet a sok közül.

Nem csak a frissen bejelentett Galaxy S21 Ultra 5G kap S Pen támogatást, az érintőtoll hamarosan a Samsung további okostelefonjaival is megbarátkozik - az erre vonatkozó pletykákat a cég a SamMobile-nak immár hivatalosan is megerősítette. Ahogy a cég fogalmaz a jövőben "további termékkategóriákra is kiterjeszti" a stylus támogatását. Miután a fentebb említett csúcsmodell és a Note-ok mellett az már most elérhető a gyártó bizonyos táblagépeinél is, a cég a bejelentéssel jó eséllyel a hajtogatható kijelző készülékekre céloz.

A Galaxy Z Fold következő generációjánál adná magát az érintőtollak bevezetése akár a Note sorozatból megismert foglalattal kiegészítve, hiszen azok a hagyományos okostelefonoknál jóval nagyobb kijelzőterületet kínálnak a rajzoláshoz. Ehhez persze megfelelően ellenálló, de továbbra is hajlítható borításra is szükség van a panelek fölött, hogy azokban ne tegyen kárt a rájuk nehezedő érintőceruza-hegy. Akárhogy is, a bejelentés még borúsabb jövőképet vetít előre a stylusokat a cég portfóliójában meghonosító Note széria számára, amelynek relevanciája a széles körű érintőtoll támogatással drasztikusan csökken.