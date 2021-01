Megérkezett a Samsung Galaxy S21 5G szériája

Nem húzta sokáig 2021-es csúcstelefon-szériájának leleplezését a Samsung, a vállalat már az évet nyitó, idén online megrendezett CES konzumerelektronikai expó alatt bemutatta Galaxy S21 5G csúcsmodelljeit. Persze az iparági tradícióknak megfelelően a bejelentést megelőző hetek-hónapok "kiszivárgott" fotói és adatai nem sok mindent hagytak az érdeklődők képzeletére, mindenesetre most a gyártó hivatalosan is megmutatta a sorozatot azzal pedig okostelefonos stratégiájának jövőjébe is bepillantást engedett: a 2021-es S modellek ugyanis a Note széria kivezetését készíthetik elő. A korábbi pletykáknak megfelelően ugyanis a legizmosabb új csúcsmodell S Pen támogatással érkezik, azaz felhasználók a Note-okhoz szánt érintőtollakkal is firkálgathatnak rá, ami számos kérdőjelet felvet a Note sorozat jövője, illetve későbbi létjogosultsága kapcsán.

ÁTSZABOTT MEGJELENÉS

Ahogy az várható volt, a sorozat három új készülékkel rajtol, ezek a Galaxy S21, a Galaxy S21+, illetve a tavalyi nevezéktanhoz illeszkedve, az abszolút csúcsot képviselő Galaxy S21 Ultra. A sorozat idén is egységes dizájnnal érkezik, a formatervet azonban a gyártó igyekszik élesen megkülönböztetni a tavalyi csúcsmodellekétől - illetve a piacon lévő rivális eszközökétől.

Mára az okostelefon-piac minimalista eszközeinek tengerében nem sok minden maradt a készülékházakon amin a gyártók érdemben változtatni tudnak, hogy egyedivé tegyék termékeiket - lényegében csak a kamerák számával, elhelyezésével, illetve az azoknak otthont adó platform kialakításával tudnak játszani. Utóbbihoz nyúlt a Samsung is, a méretes szenzorokkal megpakolt kamerablokkot a gyártó idén egészen kitolta a hátlapok bal felső sarkába, ahol a platform "lefolyva" csatlakozik a telefonokat övező fémkerethez - ennek megfelelően maga is fém borítást kap. A szérián belül a három új készüléket, külsőre legalábbis azok méretei, illetve a hátlapon sorakozó kamerák száma különbözteti meg egymástól.

2021-ES CSÚCSVAS

Mindhárom új eszközben a Samsung új csúcsprocesszora dolgozik, legalábbis az európai piacon, az Egyesült Államokban valószínűleg szokás szerint a Quaclomm aktuális legerősebb lapkájával, azaz jelen esetben a Snadpragon 888-cal szerelt készülékek lesznek majd elérhetők. A koreai gyártó legfrissebb Exynos 2100 lapkája a vállalat első mobilos csúcsprocesszora, amely integrált 5G modemmel érkezik, abban továbbá az ARM új, nagy teljesítményű processzormagja a Cortex-X1 is megtalálható. Egy összesen nyolc magot felvonultató lapkáról van szó, amelyben az említett, 2,9 gigahertzen ketyegő X1 mellett három, 2,8 gigahertzes Cortex-A78 és négy, alacsony fogyasztású, 2,2 gigahertzre állított Cortex-A55 mag ketyeg. Ezek az órajelek egyébként láthatóan magasabbak a hasonló magokkal szerelt Snapdragon 888-nál látottaknál, persze majd a gyakorlatban derül ki, élesben hogy muzsikál egymáshoz képest a két lapka.

A Samsung 5 nanométeres gyártási eljárásával készült Exynos 2100-tól a gyártó mintegy 30 százalékos teljesítménybeli előrelépést ígér a többmagos végrehajtásnál az előd Exynos 990-hez képest. A chiphez az új Mali-G78 GPU is párosul, esetében a Samsung már 40 százalékos fejlődésről beszél - a pakkban pedig a gyártó friss, 26 TOPS teljesítményt ígérő NPU-ja is ott van. A lapkában az integrált 5G modem a milliméteres hullámhosszú, illetve a 6 gigahertz alatti hálózatokat is támogatja.

GALAXY S21 ÉS S21+

De nézzük a készülékeket: aprónak a széria legkisebb modellje sem mondható, a mezei Galaxy S21-en egy 6,2 hüvelykes AMOLED kijelző húzódik a sorozat többi tagjához hasonlóan felül középen a panelbe ütött, 10 megapixeles szelfikamerával. A kijelző Full HD, egészen pontosan 1800x2400 pixel felbontást kapott (421 PPI), illetve adaptív frissítési rátával is kiegészül, 120 hertzes maximummal, és a HDR10+ plecsnit is megkapta. A telefonban az említett Exynos csúcslapka mellett 8 gigabájt RAM-ot és igény szerint 128 vagy 256 gigabájt tárhelyet találunk.

Érdekesség, hogy a készülék hátlapja üveg helyett műanyag lesz, ami strapabíróbb felépítést, illetve könnyebb szerelhetőséget ígér - még ha egyeseknél vissza is vehet a prémium érzetből. A készülékház keretéhez csatlakozó kamerablokkban egy 12 megapixeles, optikai képstabilizációval megtoldott fő kamera, egy hasonló felbontású, ultraszéles látószögű szenzor, valamint egy 64 megapixeles, 3x zoomot biztosító telefotó lencse figyel, ugyancsak optikai képstabilizációval kiegészítve. A készülékkel, akárcsak a többi modellel, akár 8K videót is lőhetünk - és bár utóbbi megjelenítésére a legtöbbeknél még nincs otthon megfelelő kijelző, a nagy felbontású videókból jó minőségű állóképek vagy akár kisebb videórészletek emelhetők ki.

Az S21 egy 4000 mAh kapacitású akkut kapott, amely támogatja a 25 wattos USB-PD 3.0 gyorstöltést, illetve vezeték nélkül is tölthető akár 15 watt teljesítménnyel. Az eszköz tarsolyában emellett a fordított vezeték nélküli töltés is ott van. Ahogy az mára az okostelefonos élmezőnyben elvárásnak számít, valamennyi eszköz IP68-as védettségi besorolást kapott, azaz akár fél órát is átvészelnek másfél méterrel a víz alatt.

A Galaxy S21+ nagyon hasonló paramétereket sorakoztat fel, persze nagyobb kivitelben. Az AMOLED képernyő itt már 6,7 hüvelyk, változatlan felbontás mellett, ami kicsit kisebb, 394 PPI pixelsűrűséget eredményez. A motorháztető alatt itt is a fentebb látott hardver dolgozik, azonos memóriával és tárhelyopciókkal, de még a kamerák terén sincs különbség a két modell között. A nagyobb házba persze nagyobb akkumulátor is befért, az S21+ egy 4800 mAh kapacitású telepet tudhat magáénak.

ZÁSZLÓVIVŐ-VIVŐ

A trió élén lovagló S21 Ultránál a gyártó még inkább felhizlalta az AMOLED kijelzőt, ráadásul nem csak a 6,8 hüvelykes panel mérete, de felbontása is nagyobb lett, itt már 3200x1400 képpont zsúfolódik az eszközre, ami 516 PPI pixelsűrűséget eredményez. A 120 hertzes frissítési ráta természetesen itt is adott, az ráadásul végre a teljes, QHD felbontás mellett is bekapcsolható. A panel emellett egészen brutális, 1500 nites fényerőt produkál. A képernyő mögött az Exynos 2100 lapka mellett már igény szerint 12/128, 12/256 vagy masszív, 16/512 gigabájt RAM/tárhely kombó teljesíthet szolgálatot. A telefon az 5G mellett a Wi-Fi 6E hálózatokat is támogatja.

A terebélyes hátlapi kamerablokkon az S21 Ultra esetében mindjárt négy szenzor figyel: a fő érzékelő 108 megapixel felbontást, lézeres autofókuszt és optikai képstabilizációt kapott, mellette pedig egy 10 megapixeles, periszkóp elrendezésű telefotó kamera is található, optikai képstabilizációval és 10x optikai zoommal. Egy szintén 10 megapixeles, hagyományos telefotó lencse is jutott a készülékre, ez 3x optikai zoomot kínál - mindkét telefotó szenzorhoz párosul optikai képstabilizáció. Végül egy 12 megapixeles ultraszéles látószögű kamera is elfért a hátlapon. Az Ultra modell esetében a Samsung az előlapra is izmosabb, 40 megapixeles érzékelőt ültetett. Az akku a zászlóvivő esetében még terebélyesebb, kereken 5000 mAh, a fenti modelleknél is látott képességekkel.

NOTE ÖRÖKSÉG

A Galaxy S21 Ultra fontos további új képessége a korábban is említett S Pen érintőtollak támogatása. A Note-okéhoz hasonló bölcsőt persze nem alakít ki a készülékházban a Samsung a stylusoknak, a méretes kijelzőn ugyanakkor a külön megvásárolható érintőtoll az ismert módon használható lesz, illetve várhatóan dedikált stylus tartó rekesszel felszerelt tokok is piacra kerülnek a készülékhez.

Noha a legutóbbi értesülések szerint idén még számíthatunk új Note modellekre, nem lenne meglepő ha ezek lennének a sorozat utolsó kiadásai, hiszen az S21 széria S Pen támogatásával a Note-ok egyetlen maradék megkülönböztető jegyüket is elveszítik. Míg az első Note-oknál még azok nagyméretű kijelzői is egyedinek számítottak a piacon, mára a 6 hüvelyk fölötti panelek általánosan elterjedtté váltak, így a precíz, érintőtollas bevitel volt lényegében az egyetlen lényeges paraméter, amiért érdemes volt a Samsungnak különálló szériaként megtartani az eszközöket.

KÉT RÁADÁS

A telefonok mellett két kiegészítőt is bejelentett a koreai gyártó, a Galaxy Buds Pro vezeték nélküli fülhallgatók, illetve a Samsung SmartTag követőbiléták formájában. A Galaxy Buds Pro vezeték nélküli, hallójárati (in-ear) fülhallgatók aktív zajszűréssel érkeznek - az eszköz ráadásul képes felismerni a viselő hangját, így automatikusan átengedi a külső hangokat, ha a felhasználó valakivel beszélgetésbe elegyedik. A zajokat a fülesek három-három mikrofonja telefonbeszélgetés közben is hatékonyan kiszűri, emellett szenzoraival a viselő fejének pozícióját is képes meghatározni, így 360 fokos, térbeli hangzást biztosít. Az Galaxy Buds Próval egyszerre több eszközhöz is kapcsolódhatunk, amelyek között a füles igény szerint váltogat. A készülék egy feltöltéssel, aktív zajszűrés nélkül 8, utóbbit bekapcsolva 5 óra üzemidőt biztosít, a töltőtokkal pedig ez további 20, illetve 13 órával toldható meg.

A vállalat okos követőbilétája, a Samsung SmartTag kulcstartóra, pénztárcára vagy akár a háziállatok nyakörvére rögzíthető. A készülék a Samsung Find ökosziszémájába csatlakozva, Bluetooth, illetve UWB technológián keresztül is képes közvetíteni pozícióját, így segít megtalálni az elkallódott eszközöket. A vásárlókat a gyártó szokásához híven ajándékokkal igyekszik rávenni az előrendelésre, amelynél a Galaxy S21 és S21+ modellekhez Galaxy Buds Live fülest és SmartTaget ad, az Ultra kiadáshoz pedig SmartTag mellé a frissen bejelentett Galaxy Buds Pro fülhallgató jár.

Noha az előrendelési ajándékokkal a cég bőkezű, az alapvető kiegészítőkkel már kevésbé: a Samsung ősszel még bőszen gúnyolta az Apple-t amiért az nem mellékel töltőadaptert új okostelefonjaihoz, most azonban a koreai óriás maga is hasonló útra lép, és a telefonok dobozában a készülék mellett csak a töltéshez szükséges kábelnek szorít helyet, az adapter kimarad a borsos árú csúcsmodellek mellől. A kiegészítő elhagyását a gyártó az Apple-höz környezetvédelmi okokra hivatkozva lépte meg - a dobozok megritkított tartalma persze az telefonok árán nem érződik.

A Galaxy S21 modellek és a Galaxy Buds Pro előrendelései már elindultak, készülékek pedig hazánkban január 29-én jelennek meg a boltok polcain. Az Galaxy S21 ajánlott bruttó fogyasztói ára 128 gigabájt tárhellyel bruttó 330 ezer, 256 gigabájt tárterülettel megtoldva pedig 350 ezer forint, míg az S21+ hasonló variánsai bruttó 410 ezer és 425 ezer forintos ajánlott végfelhasználói áron érhetők el. A legmélyebben értelemszerűen a Galaxy S21 Ultráért kell a zsebünkbe nyúlni: a csúcsmodell 12/128 gigabájtos verziója esetében bruttó 480 ezer, a 12/256 gigbájt RAM/tárhely kombóval szerelt modellnél bruttó 500 ezer, a 16/512 gigabátjos kiadásnál pedig bruttó 550 ezer forintra hízik az ajánlott fogyasztói árcédula. A Galaxy Buds Pro fülhallgatók bruttó 90 ezer forintért lesznek Magyarországon kaphatók.