Határozatlan ideig nem kap új megrendeléseket az Apple-től a Wistron gyár

Az indiai üzem a múlt heti, komoly rongálásba torkolló dolgozói tüntetés után került "próbaidőre".

Nem kap új megrendeléseket az Apple-től az indiai Wistron gyár, míg nem rendezi ügyeit alkalmazottaival és a hatóságokkal - bő egy hete az üzem dolgozóinak magasabb bérért és jobb időbeosztásért szervezett demonstrációja rendbontássá fajult, amelynek során a több ezer gyári munkás becslések szerint nagyjából 60 millió dollárnyi kárt okozott a gyártónak. Az ügy kapcsán indított vizsgálatok előzetes eredményei szerint Wistron több helyi munkaügyi törvényt is megsértett, a dolgozókat 12 órás műszakokba osztotta be, a bérezés megfelelő növelése nélkül. Az Apple maga is vizsgálatba kezdett az üzemben, hivatalosan ugyanakkor egyelőre a cupertinói óriás nem kommentálta az ügyet.