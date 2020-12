Szétverték az alkalmazottak az egyik indiai iPhone-gyárat

Súlyos rendbontássá fajult az indiai Bengalur mellett lévő Wistron-üzemnél a dolgozók vasárnapi tüntetése, miután a rendőrök kiérkezése után a magasabb bérért és a jobb időbeosztásért demonstráló több ezer gyári munkás törni-zúzni kezdett a többek közt iPhone okostelefonokat is gyártó üzem területén. Az eset becslések szerint nagyjából 60 millió dollárnyi kárt okozott a gyártónak, és méretét jól jelzi, hogy a Wistron mintegy ötezer munkavállalója és kétezer ismeretlen személy vett benne részt - a rendőrség a helyszínen 149 embert vett őrizetbe.

A tajvani székhelyű összeszerelőcég Bengaluruban található csarnokaiban már 2017 óta készülnek az élvonalból már leköszönt modellek. Többek között az eredeti iPhone SE, az iPhone 6s és iPhone 7 készülékeket is gyártatta ott az Apple (igaz előbbi kettő gyártását itt már tavaly leállította), jelenleg pedig az üzemben iPhone XR telefonokat szerelnek össze. Az Apple az eseményt követően azonnal vizsgálatot kezdeményezett - azt egyelőre nem tudni, hogy a rongálások kihatással lesznek-e a Wistron gyártókapacitására, ezzel rövid távon veszélyeztetve az Apple pozícióit a világ harmadik legnagyobb okostelefon-piacán, Indiában.

(fotó: KPN)

Az Apple bérgyártóinál láthatóan nem kifejezetten álomszerű feladat dolgozni, függetlenül attól, hogy az adott gyártóüzem hol működik. Novemberben a Pegatron kínai üzemeiben dolgozó, alulfizetett és rendszeresen túlóráztatott diákmunkások kapcsán kellett vizsgálódni és kényszerintézkedést hozni a cupertinói gyártónak, de 2017-ben bebizonyosodott, hogy a Foxconn is foglalkoztat illegálisan diákmunkásokat, de már 2013-ban készültek olyan kínai jelentések, melyek szerint az iPhone-okat előállító üzemekben számos szabálytalanságot vétenek HR-oldalon a munkáltatók.

A mostani eset mindazonáltal különösen kellemetlen lehet Indiának, ahol a Wistron mellett a nyár óta már a Foxconn is üzemeltet iPhone-összeszerelő üzemet. A történtek mindazonáltal nem tesznek jót az indiai kormány "Make in India" elnevezésű, a helyi munkaerő-piacot és beruházásokat ösztönző programjának, igaz, a cégek a magas védővámok miatt többnyire így is rá vannak utalva a helyi gyártásra. Azonban India pozíciói sokat romolhatnak az ilyen estek következményeként, ahogy a bérgyártók a sino-amerikai gazdaságpolitikai csatározás miatt újabb helyszíneket keresnek a komplexumoknak a térségben.