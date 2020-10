Hazánkba is jön az LG Wing

Az elforgatható kijelzős okostelefon előrendelései még a héten elrajtolnak, a készülékekhez az LG ajándékokat is hozzácsap.

Magyarországon is rajthoz áll az LG elforgatható kijelzős okostelefonja, a Wing. Az unortodox kialakítású, két kijelzővel felszerelt eszköz szeptemberben mutatkozott be: a készülék hagyományos okostelefonként is használható, fő 6,8 hüvelykes kijelzője azonban igény szerint 90 fokkal elforgatható, felfedve az alatta lévő, 3,9 hüvelykes panelt. Az elrendezés számos érdekes felhasználási mód előtt is utat nyit, a felső, nagy kijelzőn történő videónézés közben az alsó panelen például böngésző vagy chatapp futtatható, vagy épp a nagyméretű képernyőn megjelenített, méretes virtuális billentyűzeten pötyöghetünk hosszabb leveleket a kisebb panelen futó email appba - de a gyártó virtuális "gimbal" funkcióval is felszerelte a telefont, ilyenkor a második kijelzőn megjelenő gombokkal és joystickkal irányítható a nagyobb panelen követett kamerakép.

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért! A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

Miért a Go a legjobban vágyott programozási nyelv? (x) A HackerRank 2020-as kutatása szerint a legtöbb fejlesztő a Go-t tanulja majd meg legújabb nyelvének - nézzük miért!

Az LG Wing hazai előrendelése október 29-én indul, meglehetősen borsos, bruttó 399 ezer forintos indulóár mellett - noha tény, hogy ezért az összegért a hasonló árú csúcsmodellekénél jelentősen nagyobb hasznos kijelzőterületet kapunk. A készülékhez az előrendeléseknél a gyártó egy LG Tone Free FN6 vezeték nélküli fülhallgatót is hozzácsap. A Wing a Vodafone kínálatában is feltűnik - itt is jár hozzá ajándék, méghozzá egy 32 hüvelykes LG LED tévé formájában, noha ennek pontos típusát egyelőre nem közölte a cég.