Elforgatható panellel érkezik az LG új, kétkijelzős okostelefonja

Hivatalosan is bemutatta legújabb kétkijelzős okostelefonját az LG: a vállalat csúcstelefonjaihoz csatlakoztatható második kijelzőivel egyértelműen a szegmens egyik úttörőjének számít, Wing névre keresztelt új modellje azonban egészen más irányba viszi el a dupla kijelzős koncepciót, mint eddigi termékei, vagy akár a Microsoft ugyancsak nemrég bemutatkozott Surface Neo telefonja.

A Wing első blikkre hajszálvékony oldalsó kávákkal övezett, hagyományos okostelefonnak tűnhet - kijelzője azonban 90 fokkal elforgatható, felfedve az immár "T" alakot öltő készülék "szárán" található, második, kisebb méretű panelt. A koreai gyártó ígérete szerint az elforgatható panel alatti mechanika mintegy 200 ezer ki-becsukást vészel át. Szelfikamerát egyik kijelzőbe ütve sem találunk, az 32 megapixeles szenzort apró motor csúsztatja ki a készülék tetejéből.

A fő OLED panel képátlója tisztességes 6,8 hüvelyk, 20,5:9-es képaránnyal és 1080x2460 pixel felbontással, míg alatta egy 3,9 hüvelykes OLED képernyő bújik meg, 1,15:1-es képarány és 1080x1240 képpontosa felbontás mellett. A készülékben a középkategóriából ismert, nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 765G lapka dolgozik, 5G támogatással, ahhoz pedig 128 vagy 256 gigabájt tárterület és 8 gigabájt RAM párosul. A hátlapon egy 64 megapixeles fő kamera, egy 13 megapixeles, ultraszéles látószögű szenzor, illetve egy harmadik, 12 megapixeles, ugyancsak ultraszéles látószögű kamera is helyet kapott, utóbbi kifejezetten az elforgatott kijelzős használatot célozza - abban az érzékelőt is 90 fokkal elfordítva helyezte el a gyártó. Mindezt egy 4000 mAh kapacitású akku hajtja, amely vezeték nélkül is tölthető.

A Wing egyedi felépítéséhez az LG egy sor egyedi felhasználási módot bemutat: az Asphalt autós játékban való versenyzés közben például a kisméretű panelre helyezhető ki a pálya térképe, a YouTube-os videónézés során pedig a lejátszásvezérlő gombok költöztethetők ki a kisebb képernyőre. A fő kijelzőből kinyitott állapotban fotózás közben sem foglalnak helyet a kameragombok és -beállítások - sőt, a készülékbe virtuális "gimbal" üzemmód is jutott, ilyenkor a második kijelzőn megjelenő gombokkal és "joystickkal" irányítható a kamera.

Azt persze érdemes észben tartani, hogy a második képernyőn megjelenített extra funkcionalitás az egyes appok részéről külön támogatást igényel, így annak hasznossága attól is függ majd, az alkalmazások fejlesztői milyen széles körben veszik szárnyaik alá a Winget. A két kijelzőn persze két külön app is futtatható, vagy épp a nagyobb panel méretes virtuális billentyűzetként is szolgálhat, a kis képernyőn megjelenített chatappokhoz.

A két panel dacára az eszköz aránylag vékonyra sikerült, noha 10,9 milliméterével valamivel testesebb a hagyományos okostelefonoknál - az extra felszereltség inkább a tömegben mutatkozik meg, a Wing mintegy 260 grammot nyom. A készülék árát és piaci rajtjának időpontját az LG egyelőre nem közölte.