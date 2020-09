Európába is jön a Boston Dynamics robotkutyája

A Spot névre hallgató robot hamarosan az EU-ban is megvásárolható lesz.

Miért érdemes belevágnod az online Kubernetes képzésünkbe? Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett! Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Miért érdemes belevágnod az online Kubernetes képzésünkbe? Szeptember 15-én Kubernetes alapozó képzést indít a HWSW, íme néhány jó érv a kurzus mellett!

Európában is kapható lesz a Boston Dynamics Spot néven ismert, négylábú robotja. Mint a vállalat bejelentette, több új piacra is terjeszkedik, az Egyesült Államokon túl Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Európai Unióban is elérhetővé teszi első, kereskedelmi forgalomban kapható robotját. A cég az elmúlt évek során számos robotot bemutatott, amelyek között négylábú, humanoid, illetve kerekeken guruló megoldások egyaránt voltak, de a Spot széria az első, amely meg is vásárolható - az USA-ban 74500 dollár környéki összegért, az európai árazás egyelőre nem ismert. A négylábú Spotot a gyártó robotikai platformként képzeli el, amely a különböző felhasználási területekhez igazodva kaphat különböző kiegészítőket, jellemzően a robot hátára rögzítve - legyen szó fogókarról, vagy épp szenzorokról és hangszórókról amelyekkel a koronavírus-járvány alatt javasolt távolságtartásra figyelmezteti az embereket.