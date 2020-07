"Arcade" nosztalgiakonzolt mutatott be a Sega

Az Astro City Mini a játéktermekből ismerős nagy testvér kicsinyített mása, 36 játékkal a fedélzetén.

A Game Gear Micro után új retró konzolt jelentett be a Sega: az Astro City Mini a játéktermi Astro City arcade konzol kicsinyített mása. A 17 centiméter magas eszközön a játéktermekből ismerős kezelőszervek, azaz egy joystick és hat gomb található egy nagyjából 4,8 hüvelykes kijelző társaságában. A minikonzolon 36 klasszikus arcade cím lesz elérhető, köztük az Alien Stormmal, az Altered Beasttel és a Virtua Fighterrel. A játékosoknak nem kell feltétlenül az apró panelre hagyatkozniuk, az eszközre HDMI aljzat is került, így tévére is köthető, valamint három USB csatlakozót is találunk rajta, amelyek a külön kapható kontrollerekkel hajthatók igába a többjátékos módhoz. A konzol a tápellátást microUSB-n keresztül kapja. A játékgép nagyjából 120 dollárnak megfelelő áron lesz kapható Japánban az év végéhez közeledve, azt egyelőre nem tudni, további piacokon elérhetővé teszi-e a készüléket a Sega.