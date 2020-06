Lassan visszatérnek a kivont játékok a GeForce Now kínálatába

A Square Enix az Nvidia új irányelveit látva több címét is újra elérhetővé teszi a platformon.

Elkezdtek visszacsorogni a korábban eltávolított címek az Nvidia játékstreaming szolgáltatásába: a Square Enix egyes játékai ismét elérhetők a GeForce Now felületén, köztük a Tomb Raiderrel és Deus Exszel. A kiadó még februárban, a szolgáltatás fizetős konstrukciójának rajtjakor vonta ki játékait a GeForce Now palettájáról, most pedig ahogy az Nvidia a The Verge-nek nyilatkozva elmondta, a szolgáltatás nemrég bevezetett, új irányelveinek hála hozza vissza azokat.

Az új szabályzatot az Nvidia május végén jelentette be, hogy elejét vegye a sorozatos licencelési vitáknak platformján. Az új gyakorlattal a kiadóknak már külön bele kell egyezniük, hogy játékaik elérhetők legyenek a szolgáltatás felületén. Úgy tűnik ez a felállás a Square Enixnek is szimpatikus volt - de az Nvidia májusi nyilatkozata szerint több mint kétszáz további kiadó is rábólintott az együttműködésre.