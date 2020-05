Csak a kiadók jóváhagyásával bővül új játékokkal a GeForce Now

Új irányelvet vezet be játékstreaming szolgáltatásában az Nvidia: a kiadóknak hamarosan külön bele kell egyezniük, hogy játékaik elérhetők legyenek a GeForce Now felületén. A vállalat szerint már most több mint kétszáz kiadó bólintott rá a további együttműködésre - ugyanakkor számos nagy név továbbra sem állt be a szolgáltatás mögé.

A kiadóknak május 31-ig van idejük eldönteni, hogy játékaikat továbbra is meg akarják-e tartani a GeForce Now kínálatában - ezt követően az Nvidia automatikusan eltávolítja azokat a címeket, amelyek kiadóitól nem érkezett visszajelzés. Az Nvidia szerint több mint kétezer játék köteleződött el a szolgáltatás mellett, ebből jelenleg több mint ötszáz érhető el, amelyek listája minden csütörtökön bővül.

A lépéssel az Nvidia rövidre zárná az elmúlt hónapokban sorozatosan felbukkanó licencelési problémákat, amelyek miatt több sikercímet is kénytelen volt eltávolítani a GeForce Now palettájáról. Bár első blikkre a megoldás emlékeztet a rivális Google Stadiára, felhasználók lényegében itt is szerverkapacitást bérelnek, fontos különbség azonban, hogy a GeForce Now felületéről a különböző PC-s online játékboltokban már megvásárolt címeiket érhetik el - így egy-egy játékot elég egyszer megvenniük, hogy saját eszközükről és az Nvidia platformjáról is használatba vehessék azt.

Több kiadó is akadt, amelynél a modell nem aratott osztatlan sikert, az elmúlt hónapokban többek között az Activision Blizzard, a Bethesda Softworks, a 2K Games, Microsoft Xbox Game Studios, a Warner Bros. Interactive Entertainment a Codemasters, illetve a Klei Entertainment játékai is eltűntek a GeForce Now kínálatából.

A cég most bejelentett lépésével az elérhető játékok listája tovább szűkül majd - cserébe viszont a május 31-i határidőt követően nem kell majd attól tartani, hogy váratlanul újabb közkedvelt címek vonulnának ki a szolgáltatásból. Az Nvidia persze továbbra is egyeztetéseket folytat a mind a korábban távozott kiadókkal, mind pedig a potenciális új partnerekkel a címeik felvétele kapcsán a GeForce Now palettájára.