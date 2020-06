A Start menübe csempészett reklámmal népszerűsíti az Edge-et a Microsoft

Az új Edge ajánlása a rivális böngészőkre történő kereséskor bukkan fel.

Egyre agresszívabban igyekszik új, chromiumos Edge böngészőjére terelni a Windows 10 felhasználókat a Microsoft. A vállalat nemrég kezdte meg az új böngésző automatikus kiadását a Windows Update-en keresztül, a Windows 10 1803-as, illetve újabb kiadásait futtató felhasználókhoz. Őket a frissítés utáni újraindítást követően látványos üzenet tájékoztatja az új böngésző érkezéséről - amelynek ikonját a Microsoft biztos ami biztos a tálcára is kitűzi.



Úgy tűnik azonban a vállalat nem éri be ennyivel: egy az új Edge-et népszerűsítő hirdetés a Start menüben is megjelenik, a rivális böngészőkre, például a Chrome-ra vagy a Firefoxra vonatkozó keresések során, "Recommended" vagy "Ajánlott" cím alatt. A Windowson belüli hirdetések fogadtatása a felhasználók részéről hagyományosan nem mondható pozitívnak, különösen ha a reklámokat kikapcsolni sem lehet - jelenleg úgy tűnik, most is ez a helyzet, így egy darabig meg kell barátkozni a felbukkanó Edge ikonnal a rivális böngészők Start menüből történő indításakor.