Megkezdte a chromiumos Edge automatikus kiadását a Microsoft

Ígéretének megfelelően elkezdte eljuttatni Chromium alapokra átültetett böngészőjét a Windows 10-es PC-kre a Microsoft. Míg a korábbi, immár legacy címkés Edge verziót a rendszer részeként szállította a cég, az új variánst már külön, a Windows Update-en keresztül adja ki. A frissítés az új böngésző telepítésével párhuzamosan eltávolítja a korábbi Edge verziót, ugyanakkor a mentett beállításokat, jelszavakat, kedvenc oldalakat szinkronizálja az új kiadással.

Aki eddig ki akarta próbálni az új Edge-et, annak manuálisan kellett letöltenie és telepítenie azt, rövidesen azonban mindenkinél automatikusan az új, chromiumos variáns lesz alapértelmezett a Windows 10 1803-as, illetve újabb kiadásain - a nagyvállalati felhasználóknak persze a cég az Edge Blocker Toolkit eszközzel továbbra is lehetőséget biztosít, hogy szükség esetén blokkolják az új böngésző telepítését. Az Edge fejlesztése a Google chromiumos menetrendjéhez igazodva zajlik, azaz a felhasználók hathetente számíthatnak új, stabil kiadásra. Az automatikus frissítést követően a régi Edge már nem lesz visszaállítható, illetve az arra vonatkozó összes parancsikon is az új verzióra mutat majd a tálcán és a Start menüben is.

A Chredge-ként is emlegetett új böngésző első stabil verziója év elején látott napvilágot, azóta pedig népszerűsége látványos növekedést mutat: felhasználószáma idén márciusban a Mozilla Firefoxét is megelőzte, így a Chrome után már a második legelterjedtebb asztali böngészővé avanzsált a piacon. A Netmarketshare adatai alapján az új Edge továbbra is tartja előnyét, idén májusban 7,86 százalékos piacrészt tudhatott magáénak, szemben a Firefox 7,23 százalékával.

A Windows Update vállán a böngésző népszerűsége a következő hetekben-hónapokban várhatóan tovább növekszik majd, miután a szoftver több mint egymilliárd Windows 10-es PC-re jut el. A terjeszkedésre a folyamatosan bővülő funkciópaletta is pozitív hatással van, májusban egyéb újítások mellett a Microsoft bejelentette, az Edge már a telepített kiegészítők automatikus szinkronizálását is támogatja a készülékek között.