Elvágja az Echo Look készülékek támogatását az Amazon

Az Alexával szerelt "divattanácsadó" nem volt az Echo sorozat legnépszerűbb darabja.

Három évvel megjelenése után nyugdíjba is vonul az Amazon Echo Look készüléke. A 2017-ben debütált, kamerával kiegészített okoshangszóróval érdekes rétegigényt próbált kiszolgálni a gyártó: a készülékkel a felhasználók szelfiket készíthettek magukról, amelyekről az gépi tanulásra és divatszakértők tanácsaira támaszkodva adott visszajelzéseket. Az Amazon azt remélte, a tempósan gyűjtött felhasználói adatok birtokában a készülék egyre jobb öltözködési tanácsokkal szolgál majd, idővel pedig a divatcégek vásárolhatnak ajánlásokat saját ruhadarabjaiknak a platformon.

Ahogy azonban az Amazon elmondta, az elmúlt években a divattanácsadási funkcionalitást az Amazon Shopping appba költöztette át, így nem látja értelmét az Echo Look további támogatásának. A gyártó nem is teketóriázik sokat a lépéssel, a készülékek és a hozzájuk tartozó app idén nyáron, július 24-ével nem lesznek tovább használhatók. A cég az érintett felhasználókat emailben már tájékoztatta a döntésről - szerencsére a Look nem volt az Echo széria legnépszerűbb modelljei között.