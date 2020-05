Két Android főverzió-frissítést is kap a Motorola edge+ csúcsmodellje

A vállalat emellett azt ígéri, havi rendszerességgel érkeznek majd a biztonsági frissítések a készülékre.

Szoftveroldalon is igyekszik megfelelni a prémium szegmens elvárásainak nemrég bejelentett csúcstelefonjával a Motorola. A vállalat bejelentette, a hamarosan piacra kerülő edge+ készüléknél két főverzió-frissítést is garantál, vagyis az Android 10-zel érkező készülék az Android 11-et, illetve a jövőre érkező Android 12-t is megkapja majd. Ez persze továbbra is elmarad például a Google Pixel modellek három évre kiterjedő Android frissítéseitől, de legalább tudhatják a borsos, bruttó 1200 eurós árat kicsengető vásárlók, hogy a gyártó két évig nem hagyja magukra készülékeket. Biztonsági frissítéseket a vállalat havi rendszerességgel ígér, az ugyanakkor egyelőre kérdéses, a két év leteltével mi lesz utóbbiak sorsa.