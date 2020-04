Újra versenybe száll a csúcstelefonok mezőnyében a Motorola

A cég új edge+ készüléke prémium hardverrel és árcédulával veszi célba a piacot - azzal együtt pedig egy olcsóbb modell is érkezik.

Visszatér a csúcstelefonok szegmensébe a Motorola, az utóbbi időben még hajtogatható készülékében is középkategóriás hardverrel operáló vállalat most új csúcsmodellt, és egy szerényebb hardverrel szerelt variánst is bejelentett, Motorola edge+ és Motorola edge néven.

Az Motorola edge+ 6,77 hüvelykes, agresszívan, 90 fokban hajlított szélű AMOLED kijelzővel érkezik, 19,5:9-es képaránnyal, 2340x1080 pixel felbontással és 385 PPI-si pixelsűrűséggel. Ahogy az élvonalban mára lényegében kötelező, a panel megkapta a HDR10+ pecsétet, illetve 90 hertzes frissítési rátát produkál - bal felső sarkába pedig kameralyukat is fúrt a vállalat. A kijelző mögött kapott helyet az ujjlenyomat olvasó, a készülékben pedig, ahogy az idei androidos csúcsmodellekben általában, itt is egy Qualcomm Snapdragon 865 processzort találunk, egy 2,84, három 2,42, illetve négy darab 1,8 gigahertzes Kryo 585 maggal a fedélzetén. Ehhez különálló Snapdragon x55 5G modem, illetve 12 gigabájt LPDDR5 RAM társul, ugyancsak bőkezű, 256 gigabájt UFS 3.0 tárterület mellett.

A hátoldalon három kamerát találunk, itt szintén nem fogta magát vissza a gyártó, a fő szenzor a Samsungtól már ismert, 108 megapixeles érzékelő, optikai képstabilizációval, ez utóbbi a 8 megapixeles, 3x optikai zoomot kínáló telefotó lencséhez is párosul. Ezek mellett (pontosabban alatt) egy 16 megapixeles, ultraszéles látószögű kamera, illetve egy ToF 3D szenzor is jutott a hátlapra. A kijelzőbe ütött szelfikamera felbontás 25 megapixel.

Mindezt a gyártó egy tiszteletet parancsoló, 5000 mAh kapacitású akkuval toldja meg, amely kimagasló üzemidőt ígér, és 15 wattos vezeték nélküli töltéssel is felpumpálható. Ehhez 18 wattos USB-C-s gyorstöltés párosul - ráadásul sokak örömére nem ez az egyetlen csatlakozó amit a telefonon találunk, a készülék tetején egy klasszikus, 3,5 milliméteres audio jack is helyet kapott, ami a mai élmezőnyben fontos megkülönböztető funkciónak számít. Mindezt egy IP68-as vízállóságú házba építette be a Motorola.

A készülék Android 10-zel érkezik, illetve a telefon oldalára "lefolyó", hajlított kijelzőszélekhez szabott funkciókat is kap, azokon lefelé simítva megnyitható az értesítési panel, befelé húzva pedig egy a gyakran használat appokat sorakoztató menü hívható elő. Miután a hajlított kijelzők, főleg a hasonlóan meredek szélek esetében nem éppen ideálisak a szöveges tartalmak fogyasztásához, a szélen dupla koppintásra a rendszer automatikusan a sík kijelzőrészre rendezi azokat.

Az edge+ mellé egy visszafogottabb paraméterekkel érkező, mezei edge modell is érkezik. A készülék külsőre szinte teljesen megegyezik a nagy testvérrel, ugyanazt a dizájnt és kijelzőt kapta, igaz vízállóság nélkül. A motorháztető alatt is szerényebb vasat találunk, egy integrált 5G modemmel szerelt Snapdragon 765 lapka, 6 gigabájt LPDDR4X RAM, illetve 128 gigabájt UFS 2.1 tárhely formájában. A hátlapi kameráknál csak a fő szenzorban van különbség, az egy 64 megapixeles érzékelő, ugyancsak optikai képstabilizációval támogatva. A készülékbe az azonos méret dacára kisebb akku jutott, annak kapacitása 4500 mAh. Bár ez sem mondható apró telepnek, a vezeték nélküli töltés itt már kimaradt a repertoárból.

A Motorla rendkívül vaskos árcédula mellett tér vissza a csúcskategóriába, az edge+ modellért bruttó 1200 eurót kell majd kicsengetni, míg a szerényebb edge modell 700 euróért lesz megvásárolható, várhatóan május közepétől.