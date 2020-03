Korlátozza a kiszállításokat Olaszországban és Franciaországban az Amazon

Korlátozza az online áruházában vásárolt termékek kiszállítását az Amazon Olaszországban és Franciaországban, a COVID-19 járvány miatti krízishelyzetre hivatkozva. Mint arról a Reuers beszámolt, a cég az összes nem létfontosságúnak ítélt termék kiszállítását szünetelteti a két országban, egyrészt, hogy ki tudja szolgálni a kijárási korlátozások és biztonsági intézkedések miatt jelentősen megugró rendelések legfontosabb részét, másrészt, hogy az említett szabályozásokhoz maga is igazodni tudjon. Ezzel a vállalat raktárközpontjainak megemelkedett terhelését is csökkenti.

Az Amazon az egészségügyi és háztartási termékek, az élelmiszerek, a háziállatokat, illetve a kisbabákat célzó és a szépségápolási termékek, illetve a tudományos és ipari eszközök kiszállítását továbbra is zavartalanul folytatja. A két országban továbbra is lehetőség lesz a fenti kategóriákon kívül eső termékeket is rendelni az Amazon felületéről, de csak ha azok kereskedői nem az online óriás logisztikai hálózatát használják. A vállalat egyébként nemrég közölte, hogy 100 ezer új alkalmazottat tervez felvenni a megnövekedett igénybevétel kezelésére, illetve meglévő dolgozóinak órabérét is emeli.