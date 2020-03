A YouTube is visszavesz a streamelt videók minőségéből

A YouTube is követi a Netflix példáját, és ideiglenesen visszanyesi a streamelt videók minőségét Európában. Akárcsak a Netflix esetében, a vállalat itt is a hálózatok a COVID-19 járvány okozta krízishelyzetben látványosan megugró terhelését igyekszik enyhíteni a kisebb felbontású, ezáltal kisebb adatforgalmat felemésztő videókkal. Noha a YouTube egyelőre nem érezte meg a járvány miatt tömegesen otthon maradó diákok és otthonról dolgozó szülők miatti plusz terhelést, elővigyázatosságból már most bevezeti a korlátozást.

A napokban az Európai Bizottság digitális gazdaságért felelős biztosa, Thierry Breton is arra kérte a streaming szolgáltatókat, hogy mérsékeljék a kiszolgált tartalmak minőségét, a hálózatok kímélése érdekében - a Reuters szerint Breton ennek kapcsán a YouTube vezérigazgatójával, Susan Wojcickivel is egyeztetett, aminek úgy tűnik gyorsan meg is lett az eredménye. Azt egyelőre nem tudni, hogy mekkora képminőségbeli visszaesést jelent az intézkedés. Noha a tömeges home office miatt érezhetően nagyobb terhelés jut a hazai hálózatokra is, a magyarországi szolgáltatók eddig jól vizsgáztak a krízishelyzetben.