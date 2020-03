Rontja a képminőséget Európában a Netflix

Ideiglenesen lerontja a streaming videók minőségét, vagyis bitrátáját Európában a világ legnépszerűbb online videostreaming-szolgáltatójának számító Netflix. Az önkéntes intézkedéstől azt várják, hogy a telekommunikációs hálózatokon a koronavírus miatt jelentkező nagyobb terhelés enyhülhet valamelyest.

Az internetszolgáltatók terhelésének csökkentése érdekében ideiglenesen lerontja a streaming videók bitrátáját Európában a világ legnagyobb online streamingszolgáltatója, a Netflix. A cég szerverei 30 napon keresztül mintegy 25%-kal csökkentett bitrátával streamelik majd az európai előfizetők végberendezéseire a sorozatokat vagy a filmeket, ami nagyjából ugyanekkora terheléscsökkenést is eredményezhet - ez egy olyan, kiélezett krízishelyzetben, mint a koronavírus világjárvány, országoktól függően jelentős terhet vehet le az internetszolgáltatók és adatkicserélő központok válláról.

A Netflix szerint a képminőség leszabályozása a legtöbb néző számára jó eséllyel fel sem fog tűnni, akár HD-ban, akár 4K-ban fogyasztja a streamingszolgáltató tartalmait. A cég szerint jelen helyzetben ez egy olyan, vállalható kompromisszum, amit a társaság a világjárvány Európára gyakorolt súlyos, potenciális hatásait felmérve gyakorlatilag gondolkodás nélkül meghozott.

A döntést ezzel együtt megelőzte egy, az Európai Bizottság digitális gazdaságért felelős biztosa, Thierry Breton és a Netflix vezérigazgatója, Reed Hastings közti (vagyis ha úgy tetszik, a legmagasabb szinten zajló) telefonos konzultáció, melyet követően a szolgáltató villámgyorsan, gyakorlatilag pár órán belül átparaméterezte a streaming szervereket a fentieknek megfelelően.

Az internethálózatok terhelése az európai országokban valamelyest elszórtan, eltérő időben és mértékben ugrott meg, attól függően, hogy a koronavírussal szembeni védelmi intézkedések részeként melyik országban mikor tértek át a cégek az otthoni munkavégzésre, illetve az iskolák bezárásával a távoktatás mikor kezdődött meg.

Hazánkban ez az első hét, amikor minden iskola zárva tart, illetve a legtöbb cég ettől a héttől kezdődően akit csak tehetett, felmentett az irodai munkavégzés alól, engedélyezve, illetve előírva az otthoni munkát. A magyar telekommunikációs hálózatok eddig jól vizsgáztak, a legtöbb szolgáltató ugyan tapasztalt forgalomnövekedést, de ez még bőven menedzselhető szinten tartható.

A helyi szakhatóságok mellett most már az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) is kiadott egy közös európai álláspontot a témában. A szervezet egyebek mellett kifejti, hogy az internetes forgalom priorizálása, illetve bizonyos forgalomtípusok lassítása ugyan határozottan szembe megy EU nyílt internet hozzáférésre vonatkozó rendelkezéseivel, ugyanakkor jelen helyzetben a szolgáltatók bizonyos, indokolt esetekben kivételt tehetnek - azaz ha például a Netflix mostani önkéntes vállalása nem bizonyul elegendőnek, akár a streamingszolgáltatás számára rendelkezésre álló kapacitást csökkentéséről is dönthetnek egyénileg a távközlési cégek.