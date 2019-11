Befutott a Telenorhoz a OnePlus 7T

Hét kedvenc előadónk az idei HWSW mobile!-ról (x) 90 fős előadó lesz a konferencián, segítve az eligazodást, kiemeltük neked a hét kedvencünket.

A hazai szolgáltatói kínálatba is megérkezett a OnePlus 7T, a szeptember végén bemutatkozott készülék elsőként a Telenornál vált elérhetővé, november 19-től. A Glacier Blue (gleccser kék) színben kapható készülékről megjelenésekor mi is megemlékeztünk, az a gyártótól megszokott módon a csúcskategóriás vasat biztosítja, a rivális modellekénél számottevően olcsóbban, minimális kompromisszum mellett. A készülék ára a Telenor kínálatában Hello Kártyás 2in1 S csomagban egy összegben bruttó 232 ezer forint, Telenor S számlás csomagban pedig 193 ezer forint, amely a bőkezűbb csomagokkal tovább faragható, illetve természetesen havi részletfizetésre is lehetőség van. A részletes árlistáért érdemes felkeresni a Telenor weboldalát.