Barátságos áron, kisebb ráncfelvarrásokkal jön a OnePlus 7T

A OnePlus legújabb okostelefonja csúcstelefonja mellett első androidos okostévéjét is bejelentette.

Betoppant az őszi OnePlus csúcsmodell, szokás szerint az idén kiadott korábbi verziókhoz hasonló paraméterekkel - a gyártó továbbá régóta pletykált okostévéjéről is lerántotta a leplet. Májusban a cég két készülékkel is előrukkolt, a OnePlus 7 mellett a OnePlus 7 Pro is bemutatkozott - utóbbit a cég "teli" kijelzővel és felugró kamerával igyekezett megkülönböztetni a hagyományos kiadástól. Az őszi ráadás most úgy tűnik csak egy új okostelefont hoz, amely itt-ott igyekszik némileg felturbózni a tavasszal látottakat.

Ismerős vas, egy kis extrával

Külsőre a frissen bejelentett OnePlus 7T inkább a mezei OnePlus 7-re emlékeztet, ahhoz hasonlóan könnycsepp-notch-ban elhelyezett előlapi kamerát kapott - a hátlap azonban már inkább a Huawei Mate 30-ra hajaz, a hátoldali kameratrió ugyanis egy középre rendezett, kerek platformban kapott helyet. Méretét tekintve a készülék a két tavaszi modell közé ékelődik, kijelzője 6,55 hüvelykes, azon 1080x2400 pixel sorakozik. A panel érdekessége a HDR10+ plecsni mellett, hogy akárcsak a OnePlus 7 Pro, ez utóbbi is 90 hertzes frissítési rátát produkál. Az ujjlenyomat-olvasó a itt is a kijelző mögött található.

Ami a vasat illeti, processzor terén egy hajszállal előrelép a OnePlus 7T, abban ugyanis a tavaszi modellek Qualcomm Snapdragon 855 lapkája helyett már a 855+ variáns dolgozik, feljebb tekert órajelekkel. A chipben egy darab 2,96 gigahertzen ketyegő, három 2,42 gigahertzes és négy 1,78 gigahertzre állított Kryo 485 mag található. Ehhez igény szerint 8 gigabájt RAM és 128 gigabájt vagy 256 gigabájt tárterület párosul. Az említett hátoldali kamerahármast egy 48 megapixeles fő kamera, egy 16 megapixeles, széles látószögű lencse, illetve egy 12 megapixeles, 2x zoomot biztosító telefotó kamera alkotja, ezzel némileg feljebb tornázva a OnePlus 7 Prónál látott értékeket.

Mindehhez egy 3800 mAh kapacitású akku párosul, utóbbi USB-C aljzaton keresztül tölthető, a cég 30 wattos töltőjével, amely fél óra alatt nulláról 70 százalékra képes felpumpálni a telepet - vezeték nélküli töltés sajnos továbbra sem került a készülékbe. A hivatalos IP védettségi besorolás is várat magára, az Ars Technica szerint a vállalat mindössze arról beszélt, a telefon "valamelyest" vízálló - jobb tehát elkerülni vele a medencét.

Miután a vállalat a OnePlus 7 szériát is villámgyorsan frissítette Android 10-re - a rendszer megjelenése után kevesebb mint 3 héttel - nem meglepő, hogy az új modell eleve a legfrissebb Androiddal a fedélzetén érkezik. A OnePlus 7T várhatóan október közepétől lesz kapható, szokás szerint barátságos, nettó 599 dolláros árcédula mellett.

És egy ráadás tévé

Az új okostelefon mellett szintén említést érdemel, hogy a vállalat a tévék piacán is szerencsét próbál, lerántotta a leplet régóta pletykált, androidos okostévéjéről. A OnePlus TV egy a Samsungtól vásárolt, 55 hüvelykes 4K QLED panelre épít, amely mögött egy MediaTek MT5670 chip dolgozik. A gyártó a hangzás terén sem fogta vissza magát, a tévében két hátrafelé néző mélynyomó, két elülső magassugárzó és további négy középsugárzó is található, amelyek egy a tévé aljából lenyíló soundbaron kaptak helyet. Az összesen 50 watt teljesítményű hangrendszer Dolby Atmos 3D támogatást is kapott. A tévéhez egy egyszerű fizikai távirányító is jár, de természetesen okostelefonról is vezérelhető. Az 1000 dollárnak megfelelő összegért kapható készülékkel a OnePlus jelen állás szerint csak az indiai piacra lép be, további terjeszkedésre vonatkozó terveiről a cég egyelőre nem beszélt.