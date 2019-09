Itt a legújabb "sent from iPhone" égés

Ha valamit, hát az Apple AirPods fülhallgatót aztán úgy tervezték, hogy azonnal kitűnjön vele a tömegből az, aki viseli - legalábbis addig, amíg nem kezdték a versenytársak másolni a formája alapján csak fülből kilógó cigarettavégnek csúfolt kütyüt.

Éppen ezért a Bloomberg televíziós interjúja során azonnal látszott, hogy az Amazon kütyükért felelős első embere egy AirPods fülest, pontosabban a párból egyet tett a fülébe - feltételezhetően azért, hogy hallja a műsorvezető kérdéseit.

Ezzel önmagában persze semmi baj nem lenne, csakhogy az Amazon illetékes vezetője éppen a tegnap bejelentett új kütyükről beszélt a Bloombergnek, melyek közt egyébként egy Echo Buds nevű vezeték nélküli fülhallgató is van. Bár erről az eszközről az interjúban nem volt szó, és még csak nem is került forgalomba, mindezzel immár az Amazon is felkerült a rivális Apple termékeket kvázi akaratlanul reklámozó cégek egyre gyarapodó listájára.