Itt az Amazon idei Echo-eresztése

Az új Echo okoshangszórók mellett, Alexával szerelt fülhallgató gyűrű, szemüveg, sütő és moduláris hangszóró is van a felhozatalban.

Idén ősszel is egy seregnyi új Echo készülékkel szórta meg a piacot az Amazon, a vállalat szokásához híven, frissített okoshangszórói mellett az Alexa virtuális asszisztenssel érkező háztartási eszközöket - sőt, viselhető készülékeket is bejelentett.

Új csúcs-Echo érkezik

Kezdjük a szemlét a tornasor végéről, a legkisebb Echo hangszóró, az Echo Dot nem sokat változott, azt az Amazon mindössze egy a szövetborítás mögé bújtatott, LED-ekből kirakott órával toldotta meg, így az időt legalábbis már nem kell feltétlenül Alexától megkérdezni. Ezen felül a készülék nem hoz újdonságot, és mellette az eredeti Echo Dotot is megtartja felhozatalában az Amazon - az órás kiadásért ugyanakkor 10 dollárral többet kér el, annak ára így nettó 59 dollár.

A mezei Echo is frissült, a nettó 99 dollárért kapható készülék immár a korábban az Echo Plusból ismert hangszóró-hardvert kapja meg, amivel lényegesen jobb hangzást ígér. A készülék külsőre is némileg testesebb lett - persze korántsem annyira, mint a széria vadonatúj, Echo Studio modellje. A masszív, nettó 199 dollárért megvásárolható okoshangszóró a sorozat legnagyobb darabja, amely az Apple HomePodja, illetve a Google Nest Max hangszórója ellen indul harcba. A 3D hangzást és Dolby Atmost is támogató készülékben egy 5,25 hüvelykes, lefelé néző mélynyomó, egy egyhüvelykes magassugárzó, illetve három darab, 3 hüvelykes középsugárzó is helyet kapott. A pakkból a 24 bites DAC sem maradt ki.

Amennyiben az Echo Studio hangzása élesben is jónak bizonyul, az eszköz a Google-nek és az Apple-nek is szerezhet kellemetlen perceket, hiszen hasonló kategóriás okoshangszóróiknál számottevően olcsóbban érhető el - ráadásul az Apple esetében a HomePodot számos kritika érte, hogy bár hangzása kiváló, a rajta figyelő Siri virtuális asszisztens teljesítménye már bőven hagy kívánnivalót maga után.

Menetrend szerint jönnek a fülesek - és a szemüveg?

Mindeközben az Amazon egyre inkább igyekszik nem csak otthon, de út közben is hallótávolságon belül maradni - a cég bejelentette vezeték nélküli Echo Buds fülhallgatóit, amelyekkel többek között Apple AirPodjainak piacából harapná ki saját darabját. A fülesek a Bose aktív zajszűrő technológiájával érkeznek, és természetesen az Alexa támogatása sem maradt ki a felhozatalból. Ez ugyanakkor nem jelenti, hogy a csatlakoztatott telefonon futó asszisztens ne lenne elérhető, egy érintéssel a Google Assistant vagy épp a Siri is munkára fogható az eszközökkel. Az Echo Buds fülhallgatók akkumulátorai a gyártó szerint egyhuzamban 5 óra zenehallgatást biztosítanak, a fülesek pedig a hozzájuk tartozó tokba helyezve háromszor tölthetők fel újra.

Ha pedig már a viselhető készülékeknél járunk, az Amazon két, a füleseknél jóval egzotikusabb termékkel is előrukkolt, igaz ezek egyelőre csak meghívásos alapon vásárolhatók meg. Egy okosszemüvegről és egy gyűrűről van szó, Echo Frames és Echo Loop néven. Az Echo Frames szemüveg, pontosabban szemüvegkeret tetszőleges lencséket fogad, annak első blikkre egyébként elég vaskos száraiban pedig négy apró hangszóró, valamint egy mikrofon is helyet kapott, az Alexával való beszélgetésre. A gyártó szerint a hangszórók célzottan a felhasználó felé sugározzák az asszisztens válaszait, ugyanakkor miután nem fülhallgatóról van szó, azokat jó eséllyel a közelben állók is hallják majd.

Az Echo Loop egy masszív, titánból készült gyűrű, amelyen gombnyomásra aktiválható az Alexa - az asszisztens bekapcsolásáról a gyűrű rezgő visszajelzést is ad. Az eszközben két mikrofon, és egy hangszóró található az Alexával való kommunikációhoz. A meghívóval rendelkező felhasználók az Echo Framest nettó 179, a Loopot pedig nettó 129 dollárért vásárolhatják majd meg. Hogy a termékeket a vállalat nem tette széles körben elérhetővé nem meglepő, hiszen erősen kérdéses, hogy mennyire kedvelik majd meg a felhasználók a gyűrűvel való beszélgetést, vagy épp a szemüveg kihangosított válaszait, amikor hasonló képességeket az Echo Buds jóval diszkrétebb formában kínál.

Visszakanyarodva a konvencionálisabb Echo készülékekhez, az új okoskijelző sem maradt ki a felhozatalból, a vállalat Echo Show 8 modellje, nevének megfelelően 8 hüvelykes panellel érkezik, kompaktabb alternatívát kínálva a jelenleg elérhető 10 hüvelykes modell mellé. A HD kijelzős eszköz kamerája fölé fizikai retesz is került, azon az Alexa mellett a szokásos funkciópaletta található, beleértve a videóhívásokat is. Az Echo Show nettó 129 dollárért lesz kapható.

Moduláris mini-Echo

Érdekesebb újdonság azonban az Echo Flex készülék, a nettó 25 dolláros kis eszköz a konnektorba dugva funkcionál kompakt okoshangszóróként, illetve 14 dollárért külön megvásárolható modulokkal mozgásérzékelővel, illetve éjjeli fénnyel is felszerelhető. A Flexen egy USB port is helyet kapott, így ha már elfoglal egy konnektort, cserébe töltőként is használható. Noha az eszköz egyelőre nem kínál túl sok előnyt például egy már megvásárolt Echo Dottal szemben, ahhoz a gyártó új API-t is kiad, amelynek segítségével a fejlesztők saját kiegészítőmodulokat is létrehozhatnak hozzá, így a későbbiekben számos érdekes megoldás napvilágot láthat a Flexre támaszkodva.

A gyártó a konyhát sem hagyta békén tavaly bemutatott okos mikrohullámú sütőjére idén egy komplett okossütővel kontráz rá. Az Amazon Smart Oven maga is működik mikrohullámú sütőként, de mellette konvekciós sütőként és olaj nélküli fritőzként is használható. A nettó 249 dolláros eszközön is ott figyel az Alexa, így hangparanccsal vezérelhető, és más eszközökkel is képes együttműködni. Az Amazon új készülékei várhatóan október folyamán lesznek elérhetők.