Kínai processzorokkal barátkozik az AIDA64

Megérkezett a magyar fejlesztésű rendszerdiagnosztikai, hardver- és szoftverleltár, valamint rendszerteszt-alkalmazás, az AIDA64 legfrissebb főverziója, amely az 6.1 számot viseli. A legújabb kiadás szokás szerint számos újítást és fejlesztést tartalmaz, melyek közül a készítők kiemelik a Zhaoxin processzorok támogatását. A VIA Technologies és Sanghaj tartományi jogú városának vegyesvállalatából született márka már több x86-os processzorral is előállt, melyek közül a legfrissebb AIDA64 a Zhaoxin ZX-C+ és a Zhaoxin KaiXian KX-5000 szériához már AVX támogatást is nyújt beépített benchmarkjaiban. Ezzel még nem ér véget a kínai nyitás, a szoftver ugyanis már az AMD-s technológiára építő Hygon "Dhyana" processzorokat is felismeri. A fejlesztések listáján továbbá szerepel még a PCI Express 4.0, az NVMe 1.4 támogatás is. Az újdonságok részletes listájáért most is érdemes felkeresni a termék weboldalát.