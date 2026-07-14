AI-képekkel próbálta átverni a NAV-ot egy borsodi vállalkozó

AI-jal manipulált fotókkal próbálta kijátszani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) egy magyar vállalkozó, hogy visszakapja adószámát – közölte a hírt honlapján a hatóság. A trükközésnek akár büntetőjogi következménye is lehet.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkatársai törölték egy új kisvállalkozás adószámát, mivel bejelentett székhelye nem felelt meg az előírásoknak: az ingatlan állapota nem volt alkalmas gazdasági tevékenységre, valamint sem cégtábla, sem postaláda nem biztosította a kapcsolattartás lehetőségét.

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A vállalkozó azonban rövid időn belül fotókkal próbálta igazolni, hogy székhelye megfelel a működéshez, és adószáma visszaállítását kérte. A revizorok megkérdőjelezték az extra gyors állapotváltozást, és meg is találták a mesterségesen létrehozott képek ellentmondásait, majd az újabb helyszíni ellenőrzés is igazolta,

hogy a felvételeket meghamisították.

Az ügyfél adószámát természetesen nem kapta vissza, ráadásul még a büntetőjogi következmények lehetősége is felmerült a hatóságok megtévesztése miatt, ugyanis mindenki felelős a hivatalhoz benyújtott dokumentumok valóságtartalmáért.

A NAV kiemelten vizsgálja a székhelyeket a fiktív cégek kiszűrése és az adóelkerülés megakadályozása érdekében, hogy a székhely ne csak egy cím legyen a cégkivonatban. A hivatal pedig sosem a képet ellenőrzi, hanem a valóságot - emeli ki közleményében a hatóság.

Via NAV.