Több millió Samsung TV-ből csinálhattak potenciális átjáróházat

Az okostévés alkalmazások, illetve maguk az okostévék egy otthoni hálózat védvonalának egyik legsérülékenyebb pontjának számítanak, mivel a készülékekre eleve ritkábban érkeznek biztonsági frissítések, a piacterekről letölthető alkalmazásokat pedig egyes platformok kevésbé vetik alá szigorú ellenőrzéseknek.

Ez vezethetett oda a Samsung okostévés platformja esetén, hogy gombamódra elterjedtek az ún. residential proxy (resproxy) komponenseket tartalmazó kódok, melyek lehetőséget biztosítanak idegenek számára, hogy a felhasználó otthoni internetén keresztül irányítsák át az adatforgalmukat - bár ez a technológiai megoldás önmagában nem illegális, ezzel a módszerrel előszeretettel élnek olyan kiberbűnöző csoportok, melyek el akarják rejteni nyomaikat az interneten.

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A norvég Mnemonic kiberbiztonsági kutatócég friss jelentése szerint a Samsung platformja hemzseg az ilyen alkalmazásoktól, és egy vagy akár több ilyen appot százmilliós nagyságrendben telepítettek már a dél-koreaiak tévékészülékeire.

A residential proxy SDK-t használó alkalmazásokat ráadásul elég csak egyszer elindítani, utána egészen addig működik a proxy funkció, míg az appot el nem távolítják a tévéről. Az érintett alkalmazások jelentős része valamilyen játék, illetve játékok letöltésére alkalmas keretrendszer - az appok között van egyebek mellett egy Pac-Man játék is, melyet sokáig kiemelt helyen ajánlott a tévétulajdonosok számára a Samsung okostévék felülete.

A gyártó a TechChrunch megkeresésére közölte, hogy már egy ideje nem fogad új, proxy funkcióval felvértezett alkalmazást az okostévés platformjának alkalmazásboltjában, illetve a meglévő alkalmazáskínálatot érintően változtat a fejlesztők számára vonatkozó felhasználási feltételeken, melynek része a resproxy SDK-k tiltása. A Samsung szerint végeredményben minden olyan okostévés app el lesz távolítva a platformól, mely ilyen komponenst használ.