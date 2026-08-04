Órákra elérhetetlenné vált a Telegram az App Store-ban

Órákra elérhetetlenné vált a Telegram alkalmazás az App Store felületén, miután egy felhasználó problémásnak minősített tartalmat osztott meg a csevegőben, és lényegében ez az egyetlen tartalom kellett ahhoz, hogy világszerte ne lehessen letölteni az üzenetküldőt az almás készülékekre. A hétfőn történt átmeneti felfüggesztés még aznap véget ért, miután sikerült eltávolítani a jogsértő, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló (CSAM) tartalmat, illetve kitiltották az azt közzétevő felhasználót is.

A vállalat zéró toleranciát gyakorol a CSAM anyagokkal szemben, ezért ideiglenesen eltávolította az alkalmazást, amíg a Telegram intézkedett. A csevegőplatform a bejelentést követően azonnal törölte a kifogásolt tartalmat, véglegesen letiltotta az érintett felhasználót, ezt követően jelenhetett meg ismét az áruházban.

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A mostani eset nem előzmény nélküli, az Apple és a Telegram nem túl felhőtlen viszonya már 2018-ban kezdődött, amikor a cupertinóiak hasonló okok miatt szintén átmenetileg eltávolították a Telegramot és annak alternatív kliensét. Az akkori incidens után a vállalat fejlettebb automatikus felismerő rendszereket és tartalommoderációs eszközöket vezetett be a jogsértő anyagok kiszűrésére.

A Telegram közlése szerint 2026-ban eddig közel 338 ezer olyan csoportot és csatornát tiltott le, amelyek gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekhez kapcsolódó tartalmakat terjesztettek, és hangsúlyozta, hogy továbbra is zéró toleranciát alkalmaz az ilyen jellegű visszaélésekkel szemben.

A titkosított üzenetküldő több országban is fokozott hatósági ellenőrzés alatt áll, szintén gyermekvédelmi okok kapcsán. Az Egyesült Királyság távközlési szabályozója, az Ofcom jelenleg is vizsgálatot folytat a Telegram biztonsági intézkedéseivel kapcsolatban, míg Ausztráliában korábban bírságot is kapott a cég, mert késve válaszolt a szélsőséges és jogellenes tartalmak kezelésére vonatkozó hatósági megkeresésekre.