Hogyan lehet energiatakarékosabb a távközlés?
Az energiakrízisben minden nagyfogyasztó igyekszik csökkenteni áramfogyasztását - köztük speciális helyzetben vannak a távközlési cégek, melyek csak kompromisszumok árán tudnak igazán sokat spórolni.
Európát, illetve azon belül Magyarországot eddig példátlan energiakrízis sújtja, mely mindenkitől óhatatlanul megkívánja, hogy ahogy csak tud, spóroljon az áramhasználattal. Az iparági szereplők közül a távközlési cégek nagyfogyasztónak számítanak, mégis nehezen tudják egyik napról a másikra visszafogni az áramigényüket - ez azonban nem jelenti azt, hogy ne törekednének erre folyamatosan közép- és hosszútávon.
Bár a székházakra rakott LED-falak és az üzletekben elhelyezett kijelzők lekapcsolásával is csökkenthető egy szolgáltató tényleges áramfogyasztása, ezek többnyire olyan, jelképes intézkedések, melyek eltörpülnek azok mellett, melyeket tudatos tervezéssel - és többnyire jelentős befektetésekkel - el tudnak érni a hálózatüzemeltetők.
Áram nélkül nem mennek a bitek
Áram nélkül nem létezhetnek modern távközlési hálózatok, de hogy mennyi is kell pontosan egy komplett szolgáltató működéséhez, üzemeltetéséhez, az számos komplex tényezőtől függ.
Szerencsére a legnagyobb hazai szereplők elég transzparens módon ellátják a nyilvánosságot az áramhasználattal és karbonlábnyommal kapcsolatos adatokkal, ami segít megbecsülni a szektor energiaigényét.
A Magyar Telekom hazánk legnagyobb távközlési cégeként a legtöbb ügyfelek kiszolgáló mobilhálózattal rendelkezik, vezetékes infrastruktúrája pedig ma már többségében optikai közeget használ az adatátvitelre. A cég legfrissebb, 2025-ös fenntarhtatósági jelentése szerint a Telekom teljes energiafogyasztása tavaly csaknem 247 ezer MWh volt - viszonyításképpen az MVM tényleges ügyfélátlaga alapján ez nagyjából 100 ezer magyarországi háztartás éves átlagfogyasztásának felel meg.
A második legnagyobb piaci szereplőnek számító One Magyarországról csak 2024-es adatok állnak rendelkezésre, a jogelőd Vodafone Magyarország jelentése szerint a szolgáltató éves áramfogyasztása akkor nagyjából 67 ezer MWh volt - ebbe akkor még nem számították bele a Digi Távközlési Kft-t, mely tavaly októberben olvadt csak be a Vodafone jogutódjába.
A Yettel Magyarország jelentősen kilóg a sorból, több szempontból is. A vállalat éves energiahasználata mindössze 9040 MWh volt 2024-ben a rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján, ezzel egyáltalán nem számít olyan szintű nagyfogyasztónak, mint két konkurense.
A látványos eltérés oka alighanem az, hogy a Yettel egyrészt csak mobilszolgáltatással rendelkezik saját jogon, a hálózatát pedig - beleértve a tényleges áramfogyasztóknak számító aktív elemeket - a cégcsoport infrastruktúra-vállalata, a CETIN üzemelteti.
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Egy távközlési cég tényleges áramfogyasztását az infrastruktúra mérete mellett számos technológiai tényező befolyásolja, de ökölszabály, hogy minél modernebb hálózata van a cégnek, annál hatékonyabban képes működni.
Ez egyformán igaz a mobilhálózatokra, ahol a 2G-s és 3G-s eszközök valóságos áramzabálók (utóbbiakat szerencsére Magyarországon már évekkel ezelőtt lekapcsolták), míg a modernebb, 4G-s vagy 5G-s hálózati komponensek több szempontból is hatékonyabbak elődeiknél.
Egyrészt ezek az eszközök elődeikkel ellentétben magasabb üzemi hőmérséklet-toleranciával rendelkeznek, ezért adott esetben klimatizálás nélkül, szabad levegős hűtéssel is képesek működni még a legforróbb napokon is. Másrészt az olyan fejlett hálózati technológiák, mint az 5G, lerövidíthetik a mobilkészülék-cella közti adatátviteli időt, ami mind a készlék, mind az állomás számára kevesebb erőforrás felhasználását eredményezheti egységnyi adatforgalom mellett.
Látod, a RAN is aluszik...
A mobilhálózatok villamosenergia-fogyasztása emellett az aktív forgalomelemzésnek köszönhetően dinamikusan változhat, így a mai, fejlett rendszerek már úgy képesek lekapcsolni bizonyos, kihasználatlan kapacitásnövelő cellákat, hogy közben a lefedettség nem csökken. A cellák szoftveres altatása az éjszakai órákban ma már szinte minden szolgáltató esetében jellemző éppen az áramfogyasztás csökkentése érdekében, az országos áramkészlet állapotától függetlenül.
Az operátorok továbbá a lokális áramszünetek esetén - vészmegoldásként - hasonló módszerrel igyekeznek növelni az akkumulátoros áthidalási időt, hogy legalább az alapszolgáltatás a lehető legtovább működőképes maradjon.
A szolgáltatók ugyanakkor mindennél több energiát megspórolhatnak azzal, ha összedolgoznak, és hálózatuk egy részét közösen üzemeltetik.
A különböző hálózatmegosztási konstrukciók - a szimpla toronymegosztástól az aktív network sharing-ig - Magyarországon is évtizedes múltra tekintenek vissza. A legutóbbi ilyen projekt, amikor nyár elejére a Magyar Telekom teljes 2G-s forgalmát átvette egy partneri megállapodás keretén belül a Yettel, az előfizetők számára jórészt észrevétlenül.
Hasonló hálózatmegosztási projektekkel a jövőben a szolgáltatók még több energiát tudnak spórolni, igaz, egyes aggályok szerint az ilyen összeborulások nem tesznek jót a piaci versenynek. A kontinens telkócégei jelenleg éppen aktívan igyekeznek meggyőzni ennek az ellenkezőjéről az európai szakpolitikát annak érdekében, hogy a jelenleg is formálódó Digital Networks Act (DNA) szabadabb teret adjon a sharing modelleknek - e tekintetben az egész Európát sújtó energiakrízis mondhatni kapóra jön a szektornak.
Fény a kábel végén
Az elavult technológiák a vezetékes hálózatok üzemeltetésében is problémát okoznak. A rézalapú- és HFC-hálózatok tele vannak aktív elemekkel (erősítők, jelismétlők, elosztók stb), melyeket árammal kell ellátni, ráadásul egy részüket klimatizálni is kell.
Itt a távközlési cégeknek, illetve infrastruktúra-tulajdonosoknak nincs sok választásuk, az egyetlen ésszerű megoldás az optikai hálózat kiépítése, mely jórészt passzív komponensekre épül, ezért becslések szerint egy gigabit átviteléhez 70-80 százalékkal kevesebb energiát igényel, mint a régebbi technológiák.
A fentiekből talán látható, hogy a távközlési hálózatok energiamátrixa mennyire komplex, miközben egy kritikus infrastruktúrát kell a nap 24 órájában, a hét minden napján üzemeltetni. A mostanihoz hasonló energiakrízis pedig közvetlenül és áttételesen is komoly kihívásokat okoz az üzemeltetők számára, melyekre nehéz gyorsan és érdemben reagálni.
A távközlési piac szereplőit mindenesetre láthatóan nem érte teljesen váratlanul a mostani helyzet. A Telekom tavalyi fenntarthatósági jelentésében már az üzletmenetre gyakorolt lehetséges negatív hatásként foglalkozik a villamosenergia-rendszer esetleges instabilitásával, mindenesetre nem túl jól előjel, hogy mégsem a mostanihoz hasonló extrém hőmérséklet, hanem a villámárvízek bizonyultak az elemzések során a legkockázatosabb időjárási eseménynek.