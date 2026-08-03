Kezd hiánycikké válni a legnépszerűbb Macbook

Az Apple a memóriapiaci krízis hatására június végén szinte teljes termékpalettájára vonatkozóan megemelte a fogyasztói árakat, illetve már előtte figyelmeztetett a cég, hogy egyes termékek hozzáférhetősége változhat az ellátási láncban zajló folyamatok és az ahhoz igazított termékstratégia hatására.

Ez mostanra nagyjából beigazolódni látszik, a Bloomberg Apple-szakértője, Mark Gurman szerint ugyanis a Macbook Air modelleket jelenleg általánosan egyhónapos szállítási határidővel lehet beszerezni az Apple saját webshopjában, a gyártó pedig már ott tart, hogy a cég igyekszik az alapfelszereltségű Macbook Pro-k felé terelni különböző marketinganyagaiban a vásárlókat.

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A Macbook Air modellek - illetve egyáltalán, bármilyen más Macbook modell - ilyen hosszúra nyúló szállítási határideje merőben szokatlan gyakorlat az Apple-nél, ráadásul az Air továbbra is a legnépszerűbb készülék az Apple hordozható számítógépeinek mezőnyében, noha az év elején bemutatott Neo jó eséllyel pályázik a babérjaira.

A hazai kereskedésekben az Air egyébként 16 százalékkal drágult június 25-től, míg a Neo 7,1 százalékkal (induló árak), és bár itthon a legtöbb Apple Premium Reseller kereskedésben többnyire minden konfigurációból rendelkezésre áll készlet, a hivatalos webshopban már Magyarországra is csak augusztus végére, szeptember elejére vállal szállítást az Apple.