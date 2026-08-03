Drágulnak az Xbox konzolok

Minden korábbinál drágábbá teszi a jelenlegi Xbox-generációt, hogy a Microsoft augusztus elején jelentős áremelést hajt végre a konzolra vonatkozóan Európában és az Egyesült Királyságban. A módosítás után egyes modellek ára akár 33 százalékkal is emelkedik, miközben a cég kivezeti a 2 TB-os Xbox Series X modell forgalmazását. Ennek eredményeként egy alap Xbox Series X ára már jóval meghaladja a konzol eredeti, 2020-as induló árát, ami szokatlan jelenség a játékiparban, mivel korábban a konzolok ára jellemzően csökkent az életciklus előrehaladtával, nem pedig emelkedett.

A korábban 349,99 eurós kezdőárral ellátott legkisebb kiszerelésű 512 GB-os Xbox Series S már 499,99 euróról indul, amit követ 599,99 eurós (korábban 399,99 eurós) árával az 1 TB háttértárral ellátott kiadás. Az 1 TB-os Xbox Series X Digital 749,99 euróról, mígf az Xbox Series X 1 TB-os lemezes változata 799,99 euróról indul. Hogy a magyar kereskedelmi árak pontosan miként követik le a változást, arról még nincsenek pontos információk.

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A vállalat szerint az áremelést a flashalapú háttértárak és a memóriachipek árának mintegy 2,5-szeres emelkedése indokolta, ráadásul a komponensárak 2027-ben még ehhez képest is duplázódhatnak majd - jósolják Redmondban. Ez teljesen érthető is, de a jelenlegi konzolgeneráció életciklusában már többször is emelte az árakat a Microsoft, tavaly például kétszer is, akkor elsősorban még a vámtarifákra hivatkozva. A Sony idén áprilisban már egyszer korrigálta az árakat, azt megelőzően pedig tavaly augusztusban hajtott végre áremelést a PlayStation 5 modelleknél. A játékgépek ára tehát az elmúlt egy-másfél évben jelentős mértékben inflálódott.

Az Xboxokat érintő drágulást sikerült pár hónappal a Grand Theft Auto VI novemberi megjelenése elé időzíteni, amely várhatóan az évtized egyik legnagyobb hardvereladás-generáló eseménye lesz. Elemzők szerint kérdéses, hogy a borsosabb árcédula visszafogja-e a konzolok eladásait, vagy éppen a GTA VI iránti óriási érdeklődéssel sikerül majd kiegyensúlyozni a számokat. A Microsoft nyilvánvalóan arra számít, hogy a várhatóan élénkülő kereslet miatt a játékosok elviselik majd a magasabb árakat.