Csak 13 év alatt korlátoznák az uniós szakértők a gyerekek közösségimédia-használatát

Az Európai Bizottság elnöke szerint az uniós szintű szabályozással a cél nem a fiatalok teljes kizárása a digitális térből, hanem egy életkorhoz igazított, fokozatos hozzáférési rendszer kialakítása.

Az Ausztráliában világon elsőként bevezetett, 16 évnél fiatalabbak közösségimédia-használatát korlátozó törvény után Európában is egyre több hasonló jogalkotási javaslat kerül asztalra, melyek a végrehajtás különböző szakaszaiban járnak.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban nyárra ígérte az egységes uniós jogszabály tervezetét, miután a gyermekek online biztonságával foglalkozó szakértői testület júliusig kapott határidőt az ajánlások benyújtására és a részletek kidolgozására. Az elnök hétfői közleménye szerint a szakértői testülete közzétette ajánlásait, és a blokk végrehajtó szerve ősszel fogja ismertetni a visszajelzésekre alapozott javaslatot.

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A testület a korhatárok tekintetében egy fokozatos modell bevezetését javasolja, ami azt mutatja, hogy az uniós megközelítés inkább az életkornak megfelelő online környezet kialakítására fókuszálna, nem pedig egy merev korhatárt húzna meg.

A szakértői testület szerint 13 éves kor alatt a közösségimédia-platformok csak szülői vagy tanári felügyelet mellett, korlátozott ideig lehetnének hozzáférhetők. 13 éves kor felett a korosztály számára fokozatosan bővülnének a lehetőségek, és a platformoknak kellene bizonyítaniuk, hogy szolgáltatásaik biztonságosak és az adott korosztálynak megfelelőek. A közösségimédia-platformok már most is korlátozzák egyébként a 13 év alatti felhasználók hozzáférését, mivel ők az uniós adatvédelmi szabályok értelmében nem járulhatnak hozzá adataik kezeléséhez.

Az elmúlt hónapok során több tagállam is önálló szabályozást kezdeményezett, meglehetősen eltérő számokat kitűzve. Franciaország 15 év alatt korlátozná a közösségimédia-használatot, míg a spanyolok a 16 éves korhatár mellett érvelnek. Saját szabályokon kezdett dolgozni Ausztria, Dánia és Szlovénia is. Az Európai Bizottság célja, hogy ezt a széttagolt szabályozási környezetet egy egységes uniós keretrendszer váltsa fel.