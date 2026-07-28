Forgalmazhatók a Starlink külföldön gyártott routerei az USA-ban

Ideiglenes forgalomba hozatali engedélyt kért és kapott a SpaceX a Starlink szolgáltatás számára külföldön gyártott routerekre.

A Trump-adminisztráció hírközlési hatósága, az FCC megkönyörült Elon Musk SpaceX-én (is), így a milliárdos cége által üzemeltetett Starlink műholdas internetszolgáltatáshoz mostantól külföldön gyártott (új) routerek is használhatók.

Aki lemaradt volna az eredeti, tavaszi hírről, annak egy gyors összefoglaló: az amerikai kormány márciusban a külföldi dróngyártók termékei után kerek-perec megtiltotta az új külföldi routerek forgalomba hozatalát az országban, nyilván elsősorban a kínai piaci szereplőkre kihegyezve.

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A tiltás alól azóta a jogszabályi lehetőségeket kihasználva több helyi szereplő, így a Netgear és az Amazon is kért - és kapott - ideiglenes felmentést, most pedig a Starlink egyes, Vietnámban készülő routereire is megérkezett a forgalomba hozatali engedély, mely 2028 február 1-ig érvényes.

Hogy azután mi lesz, az egyelőre nyitott kérdés, mindenesetre könnyen elképzelhető, hogy a SpaceX texasi üzemében a következő években növelni fogják az ott gyártott routerek mennyiségét, hogy az amerikai piacot megfelelő mennyiségben ki tudják szolgálni "Made in USA" feliratú eszközökkel az elnök és minden patriota felhasználó legnagyobb megelégedésére.