A Deezerrel karöltve térne (újra) vissza a legendás Winamp

Újból megpróbálkozik a visszatéréssel a windowsos hőskorszak egyik legismertebb, legközkedveltebb zenelejátszója, a Winamp Player. A nosztalgikus márkát és a jogokat kezelő Winamp Group SA bejelentette, hogy új, jövőre megjelenő lejátszója elsősorban már a modern kor zenefogyasztási szokásaihoz igazodik majd.

A cég ennek érdekében partneri megállapodást kötött a zeneistreaming-piac egyik meghatározó szereplőjével, a Deezerrel, melynek eredményeként a Winamp-felhasználók a francia szolgáltató teljes katalógusához hozzáférhetnek majd a lejátszó segítségével.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás. Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

Az AI ára Fizetnek a befektetők, fizetnek a felhasználók, és nagy árat fizet az IT munkaerőpiac is. Vékony jégen járunk. Itt a 85. kraftie adás.

A white label megállapodás az új generációs Winamp lejátszó jövő év első felében esedékes megjelenésének egyik fontos momentuma, ugyanakkor nem az egyetlen építőpillére lesz.

Az új Winamp Playerrel a tervek szerint kombinálni lehet majd a streaming-tartalmakat a felhasználó által lokálisan vagy a felhőben tárolt kedvenc zeneszámaival, rádióadásokkal és podcast-epizódokkal.

Bár ez a szegmens mostanra szinte teljesen telítetté vált, a Winamp abban bízik, hogy az ingyenes zenelejátszó jelenlegi, nagyjából 40 millió aktív felhasználóját sikerül meggyőzni, hogy a streamingszolgáltatást is a cégtől vegye igénybe olyan riválisok helyett, mint a Spotify, a Tidal vagy éppen az Apple Music.