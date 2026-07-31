Holnaptól változik a One vezetékes portfóliója

Miközben a One Magyarország az elmúlt több mint másfél évben jelentős strukturális változásokon és konszolidációs folyamaton ment át, mindez nem feltétlenül tükröződött a cég díjcsomag-struktúrájában. Ez holnaptól megváltozik, jön a csupaszított portfolió, eltörölt egyedi kedvezményekkel, cserébe díjkorrekcióra csak a mobilos előfizetők számíthatnak, ők is csak szeptembertől.

A vállalat közleménye szerint a 2026. augusztus 1-jétől érvényes új portfolió a korábbi jogelőd DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., és a korábban a DIGI-be beolvadt Invitel Zrt. által biztosított lakossági műholdas és vezetékes szolgáltatások egyes forgalomban lévő díjcsomagjainak elnevezését és díjszabását egységesíti. Ez a változás a meglévő előfizetőket érinti és esetenként áremelkedéssel járhat - hívja fel a figyelmet a szolgáltató.

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Szintén változik, egységessé válik holnaptól az egyes szolgáltatásokhoz tartozó eszközök és kiegészítők díja, így a médiaboxok díja az első vételi helyen mindenhol díjmentes lesz, minden további helyen pedig havonta bruttó 750 Ft-ra változik.

A jellemzően néhány száz forintos árváltozáshoz képest lényegesen húsba vágóbb lehet a One ügyfelek számára az egyedi havidíj-kedvezmények eltörlése, melyre egy hónappal később, szeptember 1-jén fog sor kerülni, és csak azokat az előfizetőket érinti, akiknek 2026. május 31-ig lejárt a határozott idejű szerződésük.

Ugyanebben az időpontban a One Magyarország kivezet számos vezetékes kiegészítő-szolgáltatást, a több száz, többnyire évekkel korábban a rendszerben ragadt opció listáját az alábbi oldalon sorolja fel a cég.

Végül a One-nál szeptember 1-jén a hazai mobilszolgáltatók közül utoljára sor kerül a 2026-os díjkorrekcióra is, melynek mértéke az előzetes tájékoztatás alapján 4,4 százalék lesz és csak a kedvezmények nélküli havi előfizetési díjakra, valamint a tavaly november 14-ét megelőzően bevezetett lakossági és flotta mobil-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatásokra vonatkozik majd.